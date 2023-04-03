İş insanı Maks Gerşon Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla kitaplarını bağışladı

HABER: DİNÇER KARACALAR



İstanbul'daki Rami Kışlası 1,5 yıllık restorasyon çalışması sonrasında kütüphaneye dönüştürülmüştü. 2,5 milyon kitap kapasitesi olan Rami Kütüphanesi’nin açılışı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı gelmişti. Erdoğan’ın çağrısına iş dünyasından yanıt gecikmedi. MKS Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Maks Gerşon Rami Kütüphanesi’ne tüm kitaplarını bağışladı.



Kütüphane Haftası İstanbul’da kutlanıyor



Her yıl mart ayının son haftası Kütüphane Haftası olarak kutlanıyor. 59. Kütüphaneler Haftası bu yıl 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında "Kütüphane İyileştirir" ana temasıyla kutlanıyor.





Büyük bir ilim merkezi olan Rami Kütüphanesi umarım milletimiz için gençlerimiz için büyük bir ışık olur ve hayatlarına dokunur



MKS Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Maks Gerşon Kütüphane haftası kapsamında Rami Kütüphanesi’ne giderek tüm kitaplarını bağışladı. 2,5 milyon kitap kapasitesi olan Rami Kütüphanesi’ni gezen Gerşon’a kütüphane yetkilileri eşlik ederek bilgi verdi.

Kitap bağışı konusunun kendisini çok heyecanlandırdığını belirten Maks Gerşon, “Rami Kütüphanesi’nin açılışında Cumhurbaşkanımızın çağrısını dinlerken etkilendim. Benim hayatıma yön veren, ufkumu açan ve yeri geldiğinde hayallerimi güçlendiren kitaplarımın nesiller boyu okunacak ve başkalarının da aynı şekilde hayatlarına dokunacak olması fikri beni çok heyecanlandırdı” dedi.



Gerşon konuşmasına şöyle devam etti; “Rami Türkiye’nin en büyük kütüphanesi buraya kendimden bir şeyler katabilmek benim için farklı bir gurur. İçeriyi gezdik örneklerini yurtdışında da görmüştüm ama böylesine etkileyici ve büyüleyici olması Türkiye’nin kazanımları bakımından çok önemli ve beni de çok mutlu etti. Burası bir kütüphanenin ötesinde yaşam alanı. Ben kitaplara dokununca kağıtların kokusunu aldıkça mutlu oluyorum. Büyük bir ilim merkezi olan Rami kütüphanesi umarım milletimiz için gençlerimiz için büyük bir ışık olur ve hayatlarına dokunur. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışacağız”

