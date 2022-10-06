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İş Birliği ve Proje Platformundan Güzel Bir Organizasyon

2019 yılında kurulan ve kendilerini tüccarlar birliği diye tanımlayan, konusunda uzman iş insanları, akademisyenler ve bürokratlardan oluşan Başkanlığını Gürkan Özensoy’un yürüttüğü İş Birliği ve Proje Platformu61. Programı kapsamında çok güzel ve gündeme yönelik bir seminer organizasyonu gerçekleştirdi. 02.10.2022 tarihinde İBB Florya Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen ve Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı’nın konuşmacı olarak katıldığı seminer gayet verimli ve etkiliydi. 

06 Ekim 2022 Perşembe 11:49
İş Birliği ve Proje Platformundan Güzel Bir Organizasyon

HABER: KORAY KAMACI

Yunanistan konusu başta olmak üzere, Türkiye’nin etrafının kuşatılması hadisesi ve Ukrayna-Rusya son gelişmeler değerlendirildi. Sn. Cihat Yaycı Yunanistan-Türkiye hususunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Bu konuda yaklaşan savaşa işaret etti ve Türkiye’nin haklı tezlerini herkesin bilmesi gerektiğini söyledi. Yunanistan’ın Adalar Denizindeki faaliyetleri açıkça bir savaş hazırlığıdır dedi. Ayrıca propaganda faaliyetlerinin arttığını da belirtti. 

İş Birliği ve Proje Platformu Başkanı Sn. Gürkan Özensoy da önemli açıklamalarda bulundu. Sn. Özensoy;“Türkiye büyük tehditlerle karşı karşıyadır. Bizler her daim birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Bunun için mücadele etmeliyiz. İş Birliği ve Proje Platformu olarak birçok alanda proje ve faaliyetlerimiz ile var olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Salondaki katılımcılardan da tam not alan seminer gayet başarılı bulundu. Özellikle de birbirinden değerli katılımcılar ile de soru cevap yapılması ve herkesin fikirlerini beyan etmesi gayet güzel oldu. İşbirliği ve Proje Platformu daha birçok alanda faaliyetlerine hız vereceklerini ve alanında uzman olan konuklar ile bu organizasyonları devam ettireceklerini de belirttiler. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Gürkan Özensoyİş Birliği Ve Proje PlatformuKoray Kamacı
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