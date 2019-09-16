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İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara'da

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yarın düzenlenecek ‘Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi’ne’ katılmak üzere Ankara'ya geldi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara'da

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yarın düzenlenecek ‘Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi’ne’ katılmak üzere Ankara'ya geldi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:35
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara'da

ANKARACumhurbaşkanı Ruhani ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 20.40'ta Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Ruhani'yi havalimanında valilik ve belediye yetkilileri ile Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand karşıladı.

ANKARA'DA, BEŞİNCİ ÜÇLÜ ZİRVE TOPLANTISI

'Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla yarın Ankara'da düzenlenecek. Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin, zirve vesilesiyle ikili görüşmeler yaparak ikili ilişkileri, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alması da öngörülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı RuhaniAnkara
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