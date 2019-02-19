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Irak'ta bomba eğitimi alan PKK'lı terörist İzmir'de yakalandı

Diyarbakır'da jandarma tarafından, 2015'te terör örgütü PKK'ya katılıp Irak'ta bomba ve intihar saldırısı eğitimleri aldığı tespit edilen 'Agit Irmak' kod adlı terörist Ö.G., İzmir'in Torbalı ilçesinde yakalandı. Diyarbakır'a getirilen Ö.G., tutuklandı.

Irak'ta bomba eğitimi alan PKK'lı terörist İzmir'de yakalandı

Diyarbakır'da jandarma tarafından, 2015'te terör örgütü PKK'ya katılıp Irak'ta bomba ve intihar saldırısı eğitimleri aldığı tespit edilen 'Agit Irmak' kod adlı terörist Ö.G., İzmir'in Torbalı ilçesinde yakalandı. Diyarbakır'a getirilen Ö.G., tutuklandı.

19 Şubat 2019 Salı 15:04
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Irak'ta bomba eğitimi alan PKK'lı terörist İzmir'de yakalandı

DİYARBAKIR, (DHA)

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılı Ağustos ayında katılıp, Irak'ın kuzeyinde bomba, intihar saldırısı eğitimleri alan ve hakkında arama kararı bulunan 'Agit Irmak' kod adlı terörist Ö.G.'nin, İzmir'in Torbalı ilçesinde olduğu belirlendi. Ekipler, metropollerde eylemler için görevlendirildiği belirlenen terörist Ö.G.'nin yakalanması için harekete geçti. Jandarma ekipleri, adresini belirledikleri teröristi operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı.

Ekipler tarafından Diyarbakır'a getirilen Ö.G., çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırJandarmaPKKTeröristİzmirönce Vatan
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