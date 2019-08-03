Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27°
sağanak
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99679
ALTIN
257.559
DOLAR
5.5481
STERLİN
6.7373
EURO
6.1647
HABİBİN KAHVESİ (NURGÜL TEYZE)
Son Dakika
6 BİN KİŞİLİK USTA ÇIRAK...
Cem Yılmaz, yeni şovu CMYLMZ geliyor
Cem Yılmaz,yeni şovu CMYLMZ geliyor
Çocuklar robot üretiyor
Çocuklar robot üretiyor
Eskişehirspor Başkanı Osman Taş istifa etti
Eskişehirspor Başkanı Osman Taş istifa...
Kırkpınar'ın rövanşı, 'Türkün ilk er meydanı' Elmalı'da
Kırkpınar'ın rövanşı, 'Türkün ilk er...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
İSKİ yönetimi istifa etti
Kapat

Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 19:25
3 Okunma
Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IrakKuzeyönce VatanTeröristPençe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bombalı eylem için sınırı geçen terörist yakalandı
Bombalı eylem için sınırı geçen terörist yakalandı
Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlıktan 'Arabulucuk Sınavı'yla ilgili açıklama
Bakanlıktan 'Arabulucuk Sınavı'yla ilgili açıklama
Ankara-Sivas hızlı treni, 2020 ağustos ayında yolculuğa başlayacak
Ankara-Sivas hızlı treni, 2020 ağustos ayında yolculuğa başlayacak
Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılanların eylemi 100'üncü gününde
Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılanların eylemi 100'üncü gününde
Bakanlığa yürümek isteyen gruba polis müdahalesi
Bakanlığa yürümek isteyen gruba polis müdahalesi
Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası, 2020 yılında açılacak
Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası, 2020 yılında açılacak
Pençe Harekatı'nda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe Harekatı'nda silah ve mühimmat ele geçirildi
Madendeki göçükte mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı
Madendeki göçükte mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans