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Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:17
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Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıPENÇE HAREKATI
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