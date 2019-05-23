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Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtında, PKK'lı teröristler tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtında, PKK'lı teröristler tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

23 Mayıs 2019 Perşembe 12:33
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Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

ANKARA - 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IrakPKK HedefleriMilli Savunma Bakanlığı
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