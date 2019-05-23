Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

ANKARA -

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.