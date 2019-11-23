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Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi 

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi 

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

23 Kasım 2019 Cumartesi 13:00
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Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi 

ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde 4, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Sinat-Haftanin bölgesinde 1 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK’lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IrakTeröristMilli Savunma BakanlığıPKK
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