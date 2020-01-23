Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.
DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK’lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK’lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.
DHA