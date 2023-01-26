İpek Kirpik Yaptırmak

Eğer düzgün ve kaliteli bir yerde yaptırıyorsanız asla vazgeçemeyeceksiniz. Ondan sonra kirpiklerinizi beğenmeyecek ve hep ipek kirpik yaptırmak isteyeceksiniz. Çünkü kirpiklerimiz bu sayede hem daha zengin hem de daha kıvrık duruyor. Takma bir saça ya da tırnağa göre çok daha kullanışlıdır.

İpek Kirpik Ne Kadar Sürede Takılıyor?

Kirpiklerinize yaptıracağınız işlemler bazen herkesten farklı olabilir. Bazı kirpikler daha seyrek iken bazıları daha uzun oluyor. İpek malzemeyi onların arasına yerleştirmek ve doğal görünüm kazandırmak önemlidir.

Bu işlemler için ortalama olarak bir buçuk ile iki saat arası zaman gerekir. Ne kadar süre ile kullanacağınız ise malzeme kalitesine göre değişir. Bonita Nail'de yaptıracağınız tüm ipek kirpik modelleri garantilidir.

Bu sene en çok tercih edilen modellerin başında kavisli ve kıvrık sık modeller geliyor. Göz yapısını daha büyük ve belirgin gösteriyor. Çok sade bir göz makyajı bile çoğu zaman yeterli oluyor. Takma kirpik ile kesinlikle bu kaliteyi sağlamak mümkün değil. Sağlığa zararlı bir plastik malzemeden yapıldıklarını unutmayın.

İpek Kirpik Fiyatları Kadar?

Fiyatlandırma ve yapılacak işlemeleriniz için isterseniz telefonla da bilgi alabilirsiniz. Bu sene ipek kirpik fiyatları artış gösterebilir. Ancak şu anda zamlı fiyatlar yansıtılmadan yaptırmak avantajlı olacaktır.

Genellikle bu tür hizmetlerde dövize bağlı yükselmeler yaşanabilir. Bazı temel aksesuar ve malzemeler yurt dışından getiriliyor. Ancak fiyatlandırma konusunu tırnak yapınız ve istedikleriniz de etkileyebilir.