İnternet hız testi internet hizmetinizin yaklaşık hızını kolaylıkla ölçmenizi sağlayan teste verilen isimdir. Internet Hız testiyle aynı zamanda internet indirme hızınızı ve size vaat edilen internet hizmet miktarının doğruluğunu da test edebilirsiniz. Elbette hız testini yapmadan önce çıkan sonuçları doğru yorumlamak ve daha sağlıklı sonuçlar elde etmek için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar mevcuttur. İnternet Hız testi yapmadan önce dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

Modeme Yakın Bir Yerde Durun

Hız testi bağlantınızdaki yavaşlıkları test etmeye odaklandığından dolayı olabildiğince sağlıklı bir veri elde edebilmek adına testi taşınabilir bir cihazla gerçekleştirmeniz faydalı olacaktır. Eğer taşınabilir bilgisayarınız varsa modeme olabildiğince yakın bir noktadan ağ kablosunu bilgisayarınıza bağlayarak en sağlıklı sonuçları elde edebilirsiniz.

Testi Kablolu Yapın

İnternet hız testinden en doğru sonucu alabilmek adına modeminizin ethernet portu üzerinden bilgisayarınıza bağlı olduğundan emin olmalısınız.

Diğer Program ve Cihazları Kapatın

İnternet hız testini gerçekleştirmeden önce interneti kullanan bütün sekmeleri, programları ve cihazları kapatın veya internetle bağlantısını kesin. Tarayıcınızda hız testinin bulunduğu sekme hariç hiçbir sayfanın açık olmadığından emin olun. Hız testini gerçekleştireceğiniz bilgisayara herhangi başka bir cihazın bağlı olmadığından emin olmanız da doğru sonucu alabilmek açısından oldukça önemlidir.

Sonuçların sağlıklı olup olmadığını kontrol etmek için hız testini birkaç kez tekrarlamanız da faydalı olacaktır.

İdeal İnternet Hızı Kaç Mbps Olmalıdır?

İdeal internet hızı, tüketicilerin internet kullanım alışkanlıklarına göre değişebilir. Örneğin sıradan bir internet kullanıcısı olarak yalnızca web sitelerini veya çevrimiçi banka işlemlerini gerçekleştiriyorsanız 4 Mbps internet hızı sizin için yeterli olacaktır. Ancak günlük kullanımların yanı sıra online konferanslara katılmak veya büyük boyutlarda dosyalar indirmek gibi işlemler için internet kullanıyorsanız internet hızınızın en az 8 ile 12 Mbps olması gerekmektedir. Kullanım miktarınız arttıkça ihtiyaç duyduğunuz internet hız miktarı da orantılı olarak artacaktır. Örneğin sık sık dizi/film izliyorsanız internet hız değerinizin daha yüksek olması beklenir. Dizi veya film indirme gibi işlemleri gerçekleştiriyorsanız 24 ile 35 Mbps internet hızı sizin için yeterli olabilir.

İnternet İndirme Hızı Nasıl Ölçülür?

Download ismiyle de anılan internet indirme hızı internet hız testi aracılığıyla ulaşılabilen bir diğer veridir. Hatta internet hızı denildiğinde birçok insanın aklına ilk gelen şey internet indirme hızıdır. Hizmet satın alınırken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri de internet indirme hızıdır. Ne kadarlık internet indirme hızına sahip olduğunuzu öğrenmek için hız testinden faydalanabilirsiniz. İnternet hız testi yardımı ile indirme, yükleme ve gecikme değerlerinizi öğrenebilirsiniz. Hız testini kullanmadan önce internetinize bağlı olan cihazların bağlantısını kesmiş olduğunuzdan emin olmalısınız. Aksi takdirde değerler yanıltıcı çıkabilir. Daha sonra başka hiçbir sekme veya program açık olmayacak şekilde internet hız testini gerçekleştirebilirsiniz. Burada göreceğiniz download değeri internet indirme hızınız diyebiliriz. Bunun dışında bazı internet hız testi web sitelerinde imei sorgulama işlemini de gerçekleştirebilirsiniz.