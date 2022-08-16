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İnşaat Mühendisleri Odası'ndan 17 Ağustos açıklaması

16 Ağustos 2022 Salı 14:00
İnşaat Mühendisleri Odası'ndan 17 Ağustos açıklaması

İSTANBUL - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), 17 Ağustos Marmara depreminin 23. yıl dönümünde bir açıklama yaparak "Depremi Değil Ama Afeti Önlemek Mümkün" dedi. İnşaat Mühendisleri Odası 2. Başkanı Nusret Suna olası 7.4 İstanbul depremi simülasyonunda 50 bin binanın hemen yıkılacağını belirtti.

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 23. yılında İnşaat Mühendisleri Odası Karaköy binasında basın açıklaması yaptı. İnşaat Mühendisleri Odası 2. Başkanı Nusret Suna olası İstanbul depreminin her geçen gün yaklaştığını belirterek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Nusret Suna  "Öyle ya da böyle İstanbul depremi olacak" dedi.


 

"MEVCUT YAPI STOĞU TESPİT EDİLMELİ"

İnşaat Mühendisleri Odası 2. Başkanı Nusret Suna sorunlar ve çözüm önerilerini belirterek "Mevcut yapı stokunun envanterinin çıkarılması konusundaki çalışmalar hızlandırılmalı, mevcut durum tespit edilerek acilen güçlendirilmesi veya yenilenmesi gereken binalar belirlenerek bir plan doğrultusunda yapı stokunun depreme dirençli hale getirilmesi sağlanmalıdır. Her seçim öncesi siyasi ikbal uğruna gündeme getirilen imar affı uygulamalarına son verilmeli, imar affından yararlanan yapılar denetlenmelidir" dedi


 

"BİZ İMO OLARAK GÖREV ALMAYA HAZIRIZ"

Nusret Suna, "Ülkemiz oldukça zor bir dönemden geçmektedir. Ekonomik anlamda yaşanan kriz koşullarında olası bir büyük depremin sonuçlarının 2001 krizinde yaşananlardan çok daha ağır olacağı açıktır. Üstelik kentlerimiz öylesine kalabalıklaşmış, plansızlık, kaçak yapılaşma öylesine ilerlemiş, afet toplanma alanları ranta açılmıştır ki can ve mal kaybı açısından da büyük bir tehlike bizleri beklemektedir. Başta İstanbul ve Marmara Bölgesi olmak üzere olası büyük bir depremin Türkiye'ye neler yaşattığını kestirmek zordur. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası olarak hem yetkili kurum ve kuruluşlara hem de tüm kamuoyuna seslenmek istiyoruz. Bu karamsar tabloyu el birliğiyle tersine çevirmemiz mümkündür. Biz İMO olarak tüm bilimsel-teknik birikimimizle, sahada edindiğimiz tecrübe ve yetişmiş kadrolarımızla, başta deprem olmak üzere doğa olaylarının afetlere dönüşmesini önleme konusunda görev almaya hazırız. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi sorunlar da bellidir, çözümleri de. Yeter ki çözüm için ortaya irade konulsun" diye konuştu.


 

"MARMARA'DA OLASI BİR DEPREM OLACAK"

Olası İstanbul depremi ile ilgili soruya ise Nusret Suna, "Bıkmadan usanmadan sadece 17 Ağustoslarda değil her zaman kamuoyunu aydınlatmak için bu konuyu gündeme getireceğiz. Marmara bölgesinde bir deprem bekleniyor. Ama bugün ama yarın. Tarihi belli değil. Buna göre kendimizi, çocuklarımızı, torunlarımızı deprem olgusuna hazırlamalıyız. 23 yılda depremle ilgili yapılanlar var. Çalışmalar yapıldı. O günden bu güne teknik olarak çok bilinmezlikler bilinir hale geldi. Ulusal ve uluslararası camiada bu çalışmalar devam etti ve devam ediyor. Bu konularda kendimizi yeterli, belli bir seviyeye getirdik. 18 milyonluk bir mega kentte yalnızca bu resmi kurumların yapılarından oluşmuyor. Daha sayısı net belli olmayan 1.6 ila 2 milyon arasında bir yapı stoku var. Bu yapı stokunun deprem güvenliği önemli. Bu konuda 1999 depreminden sonra çeşitli senaryo çalışmaları yapıldı. En son 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nin yaptığı bir senaryo çalışması var. Bu senaryo çalışmasına göre,  beklenen 7.4 büyüklüğündeki depremde 50 bin bina aniden yıkılacak. Yani can güvenliği olmayan bina 50 bin civarında olduğu söyleniyor. Şunu hiç aklımızdan çıkarmayalım. Marmara'da beklenen bir deprem olacak. Ama bugün ama yarın. Tarihine takılmayalım. Dünyadaki ve Türkiye'deki bilim insanları bu konuda anlaşmış vaziyette. Bu kadar net bir şey varsa biz ne yapmalıyız? Deprem nerede olacak? Ne büyüklükte olacak? Bunları bir kenara bırakarak biz bu depremde nasıl hayatta kalabiliriz onun yollarını araştırmamız lazım" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İnşaat Mühendisleri Odası17 Ağustos Depremi
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