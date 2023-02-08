İnşaat mühendisleri deprem bölgesindeki hasar tespiti için gönüllü olarak sahaya indi

ANKARA - Şahin, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Dernek olarak deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmaları için gönüllü olduklarını belirten Şahin, son yılların en büyük depreminin meydana geldiğini ve 10 ili kapsayan afetin ivmesinin de çok büyük olduğunu söyledi.

Şahin, bu depremde, 1999 yılından sonra çıkarılan mevzuata göre yapılan binaların da çöktüğüne dikkati çekerek, "Depremlerin büyüklüğü, iki depremin peş peşe olması ve artçı depremlerin de büyük gerçekleşmesi buna sebep oldu. Artçı depremlerin 3 tanesi 6 büyüklüğünün üzeriydi. Bölge, 5 büyük deprem yaşamış oldu. 24 deprem de 5 büyüklüğünün üzerinde. Biz normalde 6 üzerindeki depremleri 'yıkıcı', 5 üzerindekileri 'hasar verici' olarak değerlendiriyoruz. Bölge çok büyük bir deprem yükü altında kaldı. Deprem yüzeye yakın olduğu için hasar da büyük oldu. Depremin ivmesi çok büyüktü." dedi.

"Kesin yıkılacak binaları belirleyeceğiz"

Yıkılan binaların çokluğuna işaret eden Şahin, şöyle konuştu:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda binaların, 'tam hasarlı', 'orta hasarlı' ve 'sağlam'lık durumuna bakıp tespit çalışmalarında bulunacağız. Evlerde hasar durumuna bakıp kesin yıkılacak binaları belirleyeceğiz, yıkım onaylarını vereceğiz. Çıkan sonuçları da Bakanlıkla paylaşacağız."

Gönüllü olarak dernek üyesi 130 inşaat mühendisinin sahaya ineceği bilgisini veren Şahin, bu sayıyı daha da artırmak istediklerini dile getirdi.

Şahin, bölgedeki kamu binalarının yıkılmasına ilişkin de bu binaların yapı denetim sistemine tabi olmadığını kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da 10 ilde hasar tespit çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Bilhassa depremin yoğun yaşandığı Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay başta olmak üzere 10 ilimizde de ekiplerimiz bilfiil binalarımızın hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar." değerlendirmesinde bulunmuştu.