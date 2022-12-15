İngiltere seyahatini düşünen bireyler İngiltere vizesi almaları gerekir. Seyahatin amacına uygun olan vize türü belirlenir. Belirlenen vizenin türüne uygun olan evrakların hazırlanılmasına başlanılır. Yanlış vize türünün belirlenmesi durumunda vize başvurusu iptal edilebilir. Daha sonra uygun olan evraklar hazırlanır. İngiltere vizesi için gerekli evraklar, şunlardır;

l İngiltere vize başvuru formu: Form doldurulurken okunaklı bir biçimde doldurulmalı ve doğru bilgiler verilip imzalanması gerekir.

l Pasaport: İngiltere seyahati sonrası da en az 6 ay daha geçerli olacak ve iki sayfası boş olmalıdır.

l Vize başvurusunu yapan kişinin Kimlik ve tam vukuatlı nüfus kayıt belgesi olmalıdır.

l Vize talep dilekçesi: İngiltere Seyahatinin nedeni, süresi ve maddi olarak nasıl karşılanacağına yönelik belge olmalıdır.

l Davet mektubu: Ziyaret amaçlı ya da iş ile ilgili bir İngiltere vize başvurusunda bulunmak istemiş iseniz İngiltere’ye hangi firmanın yardımıyla gidecekseniz karşı tarafın size bir davet mektubu göndermesi zorunludur.

l Seyahat sigortası: İngiltere seyahat sağlık sigortası

l Vize ücreti dekontu: İngiltere vize ücretinin ödendiği banka dekontu.

Bu verilen belgelerin tarihleri güncel olmalıdır. Bu verilecek belgelerinizin fotokopileri de İngiltere vizesi için gerekli evraklar arasında bulunması gerekir. Başvuru formunuzu doldururken dikkatli olmanız gerekir. Form doldurulurken doğru bilgileri vermeniz uygun olur. Forma eksik veya yanlış bilgi girmeniz halinde başvurunuzun reddedilebilmesine sebep olabilir.

İngiltere Vize İşlemleri

İngiltere'ye seyahat etmeyi düşünen Türk vatandaşlarının vize işlemlerini İngiltere Konsolosluğu tarafından belirlenen şartlar gereğince yerine getirmek zorundadırlar. İngiltere vize başvuru şartları genellikle aynıdır. Umuma Mahsus Pasaport (Bordo), Hizmet Pasaportu (Gri) ve Hususi Pasaport (Yeşil) hamilleri için geçerlidir. Diplomatik (Siyah) pasaportu olan bireyler ise 180 gün içerisinde 90 günü aşmayacak kısa süreli İngiltere seyahatlerinde vizeden muaf tutulmaktadır.

İngiltere üzerinden aktarmalı olarak başka ülkelere seyahat edecek olanlar ise Transit vize başvurusu yapmak zorundadırlar.

Vize Başvuru Formu

İngiltere vize başvurusu için gerekli olan Vize başvuru form ve dilekçe, İngilizce olacak şekilde doldurulması zorunludur. İngiltere vize başvuru işlemleri, İngiltere Büyükelçiliği veya İngiltere Başkonsolosluğu tarafından hazırlanan web sayfası üzerinden online olarak yapılabilir. Başvuru sahibi ilk olarak, gidiş amacına uygun olan vize türünü seçmelidir. Daha sonra bu form içerisinde bulunan sorulara doğru ve güncel olan bilgilerin girilmesi zorunludur. Bu form içerisinde sorulan sorulara verilecek cevapların yanlış olması durumunda İngiltere vize başvurusu iptal edilir. Tamamlanan form, onaylandıktan sonra vize harcı ödenerek randevu kaydı oluşturulmalıdır. Vize talep dilekçesi de, başvuru sahibinin kendi el yazısıyla yazılmalıdır.

İngiltere Vize Başvurusu Dilekçesi

Dilekçede, seyahatin amacı ve süresi net bir şekilde ifade edilmeli, eğer başvuru sahibi İngiltere ziyaretinin ardından başka bir ülkeye seyahat etmek istiyorsa bu bilgiyi de dilekçe içerisinde belirtmesi gerekir. Ayrıca, seyahat masraflarının kim tarafından karşılanacağı da dilekçede belirtilmelidir. Bu bilgiler, online vize başvuru formundaki bilgilerle tutarlı olmalıdır. İngiltere Vizesine başvuru yapan kişilerin vize sonuçları başvuru tarihinden itibaren 21 iş günüdür. Ancak, kişiler daha hızlı bir işlem için Konsolosluk tarafından sunulan Priority ve Super Priority Visa Service hizmetlerinden yararlanabilirler. Bu hizmetler, izin verilen vize kategorileri için vize sonuçlarını daha kısa sürede öğrenme imkanı sağlar. İngiltere Konsolosluğu İngiltere vize başvurularının İngiltere seyahat tarihinden 3 ay öncesine kadar başvuru yapma olanağı vermektedir. Ancak, geç yapılan başvurular veya ertelenen seyahatlerden konsolosluk sorumlu olmayacaktır. İngiltere vize başvurularında vize şartlarını doğru olarak yerine getirmeniz sonucu vize başvurularınızda hiçbir sorunlar ile karşılaşmazsınız. İngiltere seyahatlerinizi zamanında yapmış olursunuz.