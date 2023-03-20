İnfluencer Ajansı, bir sosyal medya pazarlama şirketidir. Büyük ya da küçük ölçekli şirketlerin markalarına influencer ajansı içerisinde bulunan yetkin ekibi ile iş hacimlerinin ve gelirlerinin arttırılması için yardımcı olan bir şirkettir. Çağımızın büyük güçlerinden biri olan dijital medya gücü ile birlikte çalıştığı iş ortaklarına son teknolojik ve stratejik gelişmeleri takip ederek sosyal medya ortamlarında markaların adlarını diğer rakiplerinden daha çok ön plana çıkararak gelirlerinin arttırılmasına yardımcı olur.

İnfluencer Ajansı, dünya genelinde isim yapacak kendi sektörü içerisinde en yetkin ve en yenilikçi bir marka olmayı hedefler. Yapmış olduğu işler sayesinde müşterilerine mükemmellik sunma gayreti ile çalışır. Müşteri memnuniyeti ön planda olduğu için müşterisinin isteklerini tam olarak anlamayı ve yerine en doğru şekilde getirmeyi amaçlar. Sosyal medya içerisindeki tüm değişiklikleri ve yeniliklerin takipçisi olduğundan yaptığı işte hem kendisi hem de müşterisi için sonuç odaklı olmayı tercih eder.

İnfluencer Ajansı Hizmetleri

İnfluencer Ajansı, sektör içerisinde iddialı oldukları hizmetleri müşterilerine en son kalite ile sunmayı ister. Sektör içerisindeki diğer rakiplerine bakıldığında influencer marketing hizmetleri ile kaliteli bir müşteri memnuniyeti sağladığı bilinir. İnfluencer Ajansı içerisinde verilen hizmetler; influencer pazarlama hizmeti, sosyal medya yönetimi hizmeti, pr yönetimi hizmeti şeklinde sıralanır.

İnfluencer pazarlama hizmeti ile müşterilerinin markalarını sosyal medya üzerinde ekibi ile tanıtarak ürünlerin kullanıcılara daha kolay şekilde ulaşmalarını sağlar. Bu hizmeti de influencer olarak hitap edilen sosyal medyada diğer kullanıcılardan daha çok tanınan kişiler sayesinde verir. Influencerlar markalarla yaptıkları anlaşmalardan sonra markaların tanıtılmasını istedikleri ürünleri sosyal medya aracılığı ile tanıtır.

Sosyal medya yönetimi hizmeti ile birçok marka ya da kurumun sosyal medya hesaplarının profesyonelce yönetilmesini yapar. Günümüzde birçok iş aynı zamanda sosyal medya sayesinde de müşterilerine hizmet eder. Birçok marka ya da e-ticaret sistemleri sosyal medya üzerinden reklamlar yapar, bu reklamların ve hesapların yönetilmesi de sosyal medya yönetimi hizmetini ortaya çıkarmıştır. Markalar da bu hizmeti profesyonel kişiler tarafından almayı tercih eder.

Pr yönetimi hizmeti ile Influencer Ajansı birlikte çalışmış olduğu markaların başarılarını, yeniliklerini, şirket içerisindeki faaliyetlerini markanın severlerine sosyal medya sitelerinde, medya organlarında tanıtılmasını sağlar. Kaliteli ve profesyonelce alınan pr yönetimi hizmeti sayesinde markalar kurumlarının itibarlarını daha da arttırır.

İnfluencer Nedir?

Çeşitli sosyal medya platformlarında diğer kullanıcılar tarafından tanına ve fazla takipçilere sahip olan, bu takipçiler sayesinde markaların ürünlerini kullanıcılara tanıtan kişilere influencer denir. Influencerlar belirli bir takipçi kitlesine ulaşmış, günlük yaşamlarını takipçilerine aktaran, kullandıkları ürünlerin reklamlarını yapan insanlardır. Takipçiler bu tanınmış kişilerin kullandıkları ürünlere ya da paylaştıkları düşüncelere güvenerek markaların ya ürünlerini ya da hizmetlerini satın alır.

Günümüzde çok popüler olan markalarından biri de Trendyol’dur. Influencerlar trendyol influencer akademi sayesinde aldıkları eğitimlerle markaların ürünlerini daha kaliteli ve etkili bir biçimde takipçilerine tanıtılmasını sağlarlar. Bu satış tekniği markalar tarafından artık daha çok tercih edilmektedir. Çünkü sosyal medyanın verdiği bu hizmet markalara daha avantajlı reklamlar ile müşteri kazandırır.

İnfluencer Ajansı şirketi bünyesinde bulundurduğu influencerlar ile markalara influencer marketing hizmetini kaliteli şekilde verir. Bu sosyal medya fenomenlerinin tanıtım için paylaştıkları linkler sayesinde İnfluencer Ajansı iş ortaklarının bilinirliğini arttırma fırsatı, mağazanın site trafiğini arttırma fırsatı, takipçi kazanma fırsatı, favorilere eklenme sayılarının arttırılması fırsatı, ürünlerin satın alınması oranlarının arttırılması fırsatı ve ürün kalite puanlarının yükselmesi fırsatı gibi birçok güzellikler sunar.