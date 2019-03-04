Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103777
ALTIN
223.540
DOLAR
5.3689
STERLİN
7.1107
EURO
6.1035
BAŞARILARA KOŞMAK
BAŞARILARA KOŞMAK
Hatay'da çatışma
Son Dakika
Hatay'da çatışma
Arnavutköy'de çatışma
Arnavutköy'de çatışma
Sarı yelekliler sokaklarda
Sarı yelekliler sokaklarda
Bayburt'ta kaza
Son Dakika
Bayburt'ta kaza

İnegöl'de usulsüz ehliyet operasyonu: 50 gözaltı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda ehliyet sınavlarında başarısız olan kişileri usulsüz yollardan yüksek fiyatlarda ehliyet sahibi yapan sürücü kursu sahipleri ve ehliyet alan 50 kişi gözaltına alındı.

İnegöl'de usulsüz ehliyet operasyonu: 50 gözaltı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda ehliyet sınavlarında başarısız olan kişileri usulsüz yollardan yüksek fiyatlarda ehliyet sahibi yapan sürücü kursu sahipleri ve ehliyet alan 50 kişi gözaltına alındı.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:49
0 Okunma
İnegöl'de usulsüz ehliyet operasyonu: 50 gözaltı

 (Bursa), (DHA)

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İnegöl’de faaliyet gösteren bir sürücü kursunun sınavlarda başarısız oldukları için bir türlü ehliyet sahibi olamayanlara, yüksek fiyatlarda sınavsız ehliyet sahibi yaptıkları bilgisini aldı. Alınan istihbaratın ardından 3 ay teknik takip yapan ekipler, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçerek 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan şafak operasyonunda sürücü kursu sahibi Ümit Ö., sürücü kursu müdürü Burak B., yardımcıları Y.K., A.K. ve R.B. ile usulsüz yollarla B sınıfı sürücü belgesine sahip olan 45 kişi olmak üzere toplam 50 kişi gözaltına alındı.

Birkaç kez yazılı sınava giren fakat başarısız olarak bir türlü ehliyet sahibi olamayanları bulan sürücü kursu yetkilileri, aldıkları 5 ila 10 bin lira arasında ücretler karşılığında, sistemden A1 ve F sınıfı sürücü belgesi olduğunu gösterip, sadece direksiyon sınavıyla B ve E sınıfı ehliyet almalarını sağladıkları öğrenildi.

Operasyonun ardından polis ekipleri sürücü kursunda arama yaparken, gözaltına alınanların sorguları sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İnegölEhliyetUsulsüzOperasyonönce VatanGözaltı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişeri Bakanlığı: 81 ilde 2 bin 612 aranan kişi yakalandı
İçişeri Bakanlığı: 81 ilde 2 bin 612 aranan kişi yakalandı
57 bin 191 kişinin pasaportundaki 'idari tahdit' kaldırıldı
57 bin 191 kişinin pasaportundaki 'idari tahdit' kaldırıldı
Mavi Vatan Tatbikatı'nda drone'lu saldırılar önlendi
Mavi Vatan Tatbikatı'nda drone'lu saldırılar önlendi
Gebze-Halkalı Marmaray hattındaki son durum
Gebze-Halkalı Marmaray hattındaki son durum
Bedelli askerlerin sevk tarihlerinde değişiklik
Bedelli askerlerin sevk tarihlerinde değişiklik
Ambulansların önceliği var, yaşanan olay üzücü
Ambulansların önceliği var, yaşanan olay üzücü
HOCALI’YI UNUTTURMAYACAĞIZ!
HOCALI’YI UNUTTURMAYACAĞIZ!
'Mavi Vatan Tatbikatı'nda savaş gemileriyle top atışı
'Mavi Vatan Tatbikatı'nda savaş gemileriyle top atışı
Bolu Dağı, Düzce tarafından TIR'lara kapatıldı
Bolu Dağı, Düzce tarafından TIR'lara kapatıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ