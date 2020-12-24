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İncirlik Üssü'ne düşen dron, incelemeye alındı

Adana’da, İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı üzerinde uçurulan dron, paniğe neden oldu. Bir süre sonra üssün bahçesine düşen dron, terörle mücadele polislerince incelenmek üzere emniyete götürüldü.

24 Aralık 2020 Perşembe 10:53
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İncirlik Üssü'ne düşen dron, incelemeye alındı

ADANA - İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı üzerinde ve çevresinde dron uçurulduğu ihbarı yapıldı. Üsse, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de sevk edildi. Bir süre sonra dronun İncirlik Üssü'ndeki bahçeye düştüğü belirlendi. Ekipler, dronu düştüğü yerden alıp, incelemek üzere emniyete götürdü. Basit dron olduğu ve henüz sahibine ulaşılamadığı öğrenildi. Polis, dronun ne amaçla İncirlik Üssü'nde uçurulduğunu tespit etmeye çalışıyor. Dronda kayıtlı görüntüler varsa incelemeye alınacağı öğrenildi. 

SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Bahçeye dron düştükten sonra 3 adet F-16 savaş uçağı, hangardan çıkarak, peş peşe havalandı.

Öte yandan yaklaşık 3 yıl önce bir Rusya uyruklu, İncirlik Üssü çevresinde keşif yaparken yakalanmış, dronla üsse saldırı yapacağı iddiasıyla mahkemece tutuklanmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İncirlik Üssüne Düşen DronIncelemeAdana
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