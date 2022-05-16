İmza gününde izdiham yaşandı

Haber: Funda Akosman

Bugün çok güzel bir imza günü vardı sevgili hocamız Oğuzhan Ceyhan ve dostum hocam Astrolog Vedat Delek , Hatice Potak , Zeynep Özlem Eris ile D&R'da izdiham yaşandı. Tüm ekollere hitap eden #astrolojisorubankası astrolojiye ilgi duyan, seven, öğrenenler için ideal bir kitap, pratik bir şekilde öğrenebileceğiniz bir rehber... Herkesin emeklerine sağlık ve harika bir gün olmasını sağlayan başta Oğuzhan hoca ve Vedat'a çok teşekkürler. Bundan daha iyi nasıl olur?

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