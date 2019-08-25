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İmamoğlu'ndan 'tatil' eleştirilerine yanıt 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP il, ilçe, kadın ve gençlik kolları yöneticileriyle Avrasya Gösteri Merkezi’nde buluştu. İmamoğlu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'ndan 'tatil' eleştirilerine yanıt 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP il, ilçe, kadın ve gençlik kolları yöneticileriyle Avrasya Gösteri Merkezi’nde buluştu. İmamoğlu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

25 Ağustos 2019 Pazar 17:34
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İmamoğlu'ndan 'tatil' eleştirilerine yanıt 

İSTANBUL, (DHA)



İstanbul’daki sel sırasında tatilde olduğuna ilişkin eleştirilerle ilgili bir soruya İmamoğlu, "Tatille ilgili göndermeler ne yazık ki, bitmiyor. Buna Sayın Cumhurbaşkanının katılması çok enteresan. Çünkü 1994 yılından beri 25 yıldır İstanbul’u yönettiğini kendileri, belediye başkanlığı, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı dönemleri var. Yine kendi siyasi partilerinin belediye başkanları var. 25 yıldır birçok defa ne yazık ki, ölümcül seller yaşandı, onlarca insan hayatını kaybetti. Bu kadar yılı kalkıp bir güne, 40 günlük süre içerisinde bana yüklemeleri ve bunu bir tatile bağlayarak bu şekilde vatandaşa şikayet etmeleri çok üzücü, şaşırtıcı. Her şeye rağmen İstanbul’da bir sel yaşanmıştır ki, ben hemen orada oldum" dedi.


“YENİ OTOGARLAR İNŞA EDEREK, İSTANBUL'UN YENİ NESİL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAĞIZ"

Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarının tahliye edilmesi konusu ile ilgili soruya ise İmamoğlu, “Otogar meselesi de bence uzun yıllar ihmal edilmiş bir süreç. Oradaki o metruk durum. İnsanların giremeyeceği pozisyondaki bir alanın İstanbul’a otogar olarak hizmet etmesi geçmiş yönetimlerin ayıbıdır. Biz bu ayıbı temizliyoruz. Hem otogarın otopark kısmını teslim alarak, şimdi de yönetimini teslim alarak. Orada hem otobüs işletmecilerini hem vatandaşı koruyacağız. Artık otogarın kira süresi dolmuştur. Belediyeye aittir. Yeni otogarlar inşa ederek İstanbul’un yeni nesil ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu otogarı da bilime, yüksek teknolojiye dönük eğitimlere adayacak bir proje hazırlığımız var. Etrafında çok güzel bir yaşam vadisi inşa ederek" diye konuştu.

DHA

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