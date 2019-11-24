Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
106588
ALTIN
268.562
DOLAR
5.7159
STERLİN
7.3412
EURO
6.3130
Veliye Esen Öğretmen'le Büyük Buluşma 
Veliye Esen Öğretmen'le Büyük Buluşma 
Kuru havada virüs riski
Kuru havada virüs riski
Nörobilim Kongresi Nişantaşı Üniversitesi’nde
Nörobilim Kongresi Nişantaşı Üniversitesi’nde
Beşiktaş, Konyaspor maçına hazır
Beşiktaş, Konyaspor maçına hazır
“Çocuklardaki ‘maskeli depresyon’ fark edilmiyor”
“Çocuklardaki ‘maskeli depresyon’ fark edilmiyor”
İş fırsatları için hemen tıkla!

İmamoğlu, gazetecilerle bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerle  bir araya geldi. 

İmamoğlu, gazetecilerle bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerle  bir araya geldi. 

24 Kasım 2019 Pazar 17:54
3 Okunma
İmamoğlu, gazetecilerle bir araya geldi

İSTANBUL
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son yurt dışı ziyaretlerini, belediyecilik ve finansal gelişmeler ile bağlantılarını konuşmak ve değerlendirmek üzere Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda bir basın toplantısı düzenledi. İBB Başkanı konuşmasının ardından, İstanbul'da görev yapan yabancı ve ulusal basın temsilcilerinin sorularını yanıtladı. 

"20 MİLYARIN ÜZERİNDE KAYNAK İHTİYACIMIZ VAR"

Bir gazetecinin kaynak ihtiyacının ne kadar olduğu sorusuna İmamoğlu, "öncelikle kaynak ihtiyacını kümülatif olarak şöyle ifade edebilirim. 20 milyar liranın üzerinde bir kaynak ihtiyacı. Arkadaşlarımızın hesabına göre, bu bahsettiğimiz projelerin tümü ile ilgili. Bunun yaklaşık yanılmıyorsam 11-12 milyarı duran metro yapıları ile ilgili.  Dolayısıyla 20 milyarın üzerinde bu duran yatırımların harekete geçirilmesi ile ilgili biz kaynak boşluğu yaratarak süreç yönetimine karşıyız" şeklinde cevap verdi. 

"DURMUŞ OLAN METRO PROJELERİ HAREKETE GEÇECEK" 

Durmuş olan metro hatlarının ikisinin harekete geçirildiğini ve bu konudaki çalışmaların sürdüğünü ifade eden İmamoğlu, “Öncelikle, şu anda durmuş olan 8 metro hattının ikisini harekete geçirmiş oluyoruz. Durmuş olan 8 metro hattı derken, takdir edersiniz ki bunların 8'i de ihalesi yapılmış hatlar. Dolayısıyla, yapımcı firmaları belli. Yeniden ihale yapma şansına sahip değiliz. Biz elbette bulduğumuz finansmanlar ile iyi denetlenen, iyi hizmet alınan bir süreci de hayata geçirerek, bu metro projelerinin, en hızlı şekilde bitmesine dönük bir süreci yönetmeye çalışıyoruz" dedi.

"İGDAŞ'TAN BİR FİNANSMAN ELDE EDİLMESİ DÜŞÜNÜLEBİLİR"

Bir gazetecinin İGDAŞ'ın satılması yönündeki sorusuna ise İmamoğlu, “Tahvil satışı, kurumlar için, kuruluşlar için bir finansman metodudur. İBB gibi itibarlı bir kurumun da böyle bir metodu var olabilir. Biz de buna çalışıyoruz. Elbette ki ülkenin ekonomi politikalarına, genelgelerine, kanunlarına uygun hareket etmek zorundayız. Biz böyle bir süreci ortaya koyup hazırladıktan sonra izin almamız gereken Türkiye'nin kurumları var. Bu süreçlerin hepsini biliyoruz. Ülke lehine attığımız bir ekonomik adımın, bu ülkeyi yöneten, akıllı siyaset yapan ekonomi idarecileri tarafından da kabul göreceğine inanıyorum. Dolayısıyla benim merkezi hükümetten beklentim, böyle bir süreci olgunlaştırdığımızda destek olması yönümde. Yani İGDAŞ ile ilgili alınmış bir karar var. Doğru. Kamuya açılması ya da bir özelleştirmekten bahsetmiyoruz. Bir hisse payı şeklinde kamuya açık hale gelmesi ve buradan da bir finansman elde edilmesi düşünülebilir. Ben değerli buluyorum. Özellikle İstanbul halkı adına çok değerli buluyorum. Başka kurum ve kuruluşları, iştiraklerimizi de bu anlamda sürecin içine katabilmeyi isteriz. Bunu katmak için önemli ve değerli prensipleri o iştiraklerde yerleştirmek lazım. Başta denetim olmak üzere" şeklinde yanıt verdi.

“28 MİLYARIN ÜZERİNDE BORCUMUZ VAR"

Bir gazetecinin yabancı kuruluşlardan alınan kredi miktarlarını sorması üzerine ise İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

“Krediler ile ilgili çok detay paylaşmak her iki kurum açısından da çok doğru değil. Ama şunu söyleyebiliriz, daha önceleri görüşülen bazı vadelerin daha üzerinde bir vade sağlanmış durumda. Daha düşük oranda faiz sağlanmış durumda ve de görüşülen rakamların üzerinde bir rakam sağlanmış durumda. Dolayısıyla artı değerler üretilerek bir sözleşme yapıldığını ifade edebilirim. İBB'nin aslında zor bir yılını geride bırakıyoruz. Çünkü çok önemli bir faiz ve borç ödeme yılıydı. Arkadaşlarım çok önemli tedbirler aldı. Detaylarını paylaşacağım sizinle 23 Aralık'ta. Tasarrufun bize kazandırdığı süreci paylaşacağız. Ve özellikle israfı engelleyerek, bütçeyi nasıl dengelemeye çalıştığımız anlatacağız. 28 milyarın üzerinde bir borcumuz var şu anda. Bu 28 milyarlık borcun tabii ki kısa vadeli planı olan borçlar da var, orta-uzun vadeli ödeme planı olan borçlar da var."

DHA

Son Güncelleme: 24.11.2019 10:15
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluBüyükşehir BelediyesiİhaleİBB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, unutulmadı
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, unutulmadı
HDP önündeki eylemde 83'üncü gün
HDP önündeki eylemde 83'üncü gün
Rus savaş gemisi 'Azov' Akdeniz'e iniyor
Rus savaş gemisi 'Azov' Akdeniz'e iniyor
Festivalde 10 ton hamsi 750 mangalda pişirildi
Festivalde 10 ton hamsi 750 mangalda pişirildi
Adana'da korkutan deprem
Adana'da korkutan deprem
Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem
4 il için fırtına uyarısı
4 il için fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gidiyor
Bakan Soylu'dan 'Öğretmenler Günü' mesajı
Bakan Soylu'dan 'Öğretmenler Günü' mesajı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans