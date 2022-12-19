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İller Bankası A.Ş. 400 Sözleşmeli Personel alacak

19 Aralık 2022 Pazartesi 13:41
İller Bankası A.Ş. 400 Sözleşmeli Personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, giriş sınavı ile Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Tekniker, Yönetim Personeli ve Büro Personeli alacak.

Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu’nu 19/12/2022 – 03/01/2023 tarihleri arasında Bankanın web sayfasından (www.ilbank.gov.tr) doldurup JPEG formatındaki 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda gönderecek.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 19.12.2022 13:43
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