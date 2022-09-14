Ilıca Plajı popülerliğini koruyor

İzmir’in çeşme ilçesinde yer alan Ilıca Plajı, halkın tercih ettiği en popüler plajlardan biri. Osmanlı zamanında keşfedilmiş olan Ilıca Plajı hakkında 2 rivayet bulunmaktadır. Ilıca Plajı adından da anlaşılacağı gibi ılık bir suya sahiptir. Bunun nedeni termal sulardır. Denizi besleyen denizin içinden çıkan sıcak su kaynaklarıdır. Ilıca Plajı ücretsiz halk plajı olmasının yanı sıra çevre yakınları da kurulmuş pansiyon ve oteller sebebi ile birçok turist çekmektedir. Türkiye’nin en çok tanınan plajlarından olan ve ücretsiz olan bu plaj da halkın kullanabileceği duşa kabin ve wc bulunuyor. Halkın birçoğu sabah ve öyle saatlerinde geldiği için bu saatlerde aşırı yoğunluk bulunmakla beraber akşam saatlerinde daha sakin fakat yinede geç saatlere kadar halk bu plajda kalmayı tercih ediyor... Ulaşımı her açıdan kolay olan bu Ilıca Plajı, yaklaşık 3 km sahiline sahip denizi berrak temiz ılık ve ince kumlara sahip suyu şifa olduğu söylenen Ilıca Plajı her yaştan vatandaşın hem şifalanıp hem eğlendiği bir plajdır.

Sahil boyunca halkı kumsalda ve denizde uzun süre vakit geçirdiği bu plajda güneş sevmeyenler denizden çıktıktan sonra güneşten korunmak için şemsiye altında ve duvar kenarlarında vakit geçirmekle birlikte yanları da getirdikleri yiyecekleri ve içecekleri deniz manzarası eşliğinde de afiyetle yemekte. Denizin ve sahilin kıymeti bilen vatandaşların sahili temiz ve düzenli kullandığı dikkatlerden kaçmadı.