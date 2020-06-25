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İletişim Başkanı Altun'dan 'Bolton' açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un kitabındaki ifadelere ilişkin, "Eski üst düzey yetkililerin, ciddi diplomatik görüşmeleri ve müttefikler arasında süregelen meseleleri çözüme kavuşturma çabalarını iç siyasi gündemleri için kullanmalarını kabul edilemez buluyoruz. Türkiye-ABD ilişkilerinin bu tür çabaların üstesinden gelerek daha da güçleneceğine şüphemiz yoktur" dedi.

25 Haziran 2020 Perşembe 11:43
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İletişim Başkanı Altun'dan 'Bolton' açıklaması

ANKARA - İletişim Başkanı Altun, Bolton'un kitabındaki ifadelerle ilgili açıklama yaptı. Altun, son günlerde yayımlanan söz konusu kitapta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelerin tek taraflı, manipülatif ve yanlış biçimde yansıtıldığını bildirdi. Altun, "Bu tezviratın, iç siyasi hedefler ve kişisel kazanç amacı taşıdığı ortadadır. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu tür manipülasyonlara artık şaşırmıyoruz. Ancak bu tür olaylara tepkimizi koyarak algı çalışmalarını yıkmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump, derin farklılıklara ve Washington'da ülkemizi hedef alan düşmanca seslere rağmen Türkiye-ABD ilişkilerinin tamir edilmesi ve istikrarlı bir şekilde sürmesi için büyük çaba göstermektedirler" dedi.

'KABUL EDİLEMEZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta Türkiye'nin önceliklerini açıkça dile getirdiğini, çıkarlarını en güçlü biçimde savunduklarını belirten Altun, şunları kaydetti: 

"FETÖ militanlarının iadesi, PKK/YPG ve Halkbank konularında hem özel hem de kamuya açık ortamlarda aynı tavır içerisinde olmuşlardır. Türkiye ve ABD arasındaki bu meseleler, Obama dönemine kadar uzanmaktadır. Esasen Sayın Trump, kendisinden önceki yönetime kıyasla NATO müttefikine daha çok kulak vermiş; bu durum tarafımızca doğal karşılanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde birçok ABD başkanıyla çalışmıştır. Kendisinin muhataplarına karşı açık sözlü olduğu; özel ve kamuya açık ortamlarda aynı şeyleri söylediği tarafsız yorumcuların takdiridir. Eski üst düzey yetkililerin, ciddi diplomatik görüşmeleri ve müttefikler arasında süregelen meseleleri çözüme kavuşturma çabalarını iç siyasi gündemleri için kullanmalarını kabul edilemez buluyoruz. Türkiye-ABD ilişkilerinin bu tür çabaların üstesinden gelerek daha da güçleneceğine şüphemiz yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump ile açık ve dürüst diyaloğunu sürdürecektir." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanı Fahrettin AltunEski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
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