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İki yıl aradan sonra umreciler kutsal topraklara gitti

09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:22
İki yıl aradan sonra umreciler kutsal topraklara gitti

İSTANBUL - Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 2020 yılında itibaren umre ziyaretlerine ara veren Suudi Arabistan tekrar kapılarını açtı. Pandemi sonrası ilk umre grubu bugün İstanbul'dan Cidde'ye gitti.  

Özel bir Umre Organizasyon şirketi tarafından umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek 50 kişilik umre grubu İstanbul Havalimanı'na geldi. Bilet ve bagaj işlemlerini tamamlayan grup daha sonra Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçakla Cidde'ye hareket etti. Yolculuk öncesi duygularını dile getiren umreciler çok mutlu olduklarını söylediler 


 

ALLAH HERKESE NASİP ETSİN  

Umre yolcularından Zikri Ilgar, "Daha önce Umre ziyareti gerçekleştirdim ama yine ilk gidişimin heyecanını yaşıyorum. İlk grup olduğumuzu öğrendik. Onun için de heyecanlıyız. Allah isteyen herkese nasip etsin. Ramazan Umresi için niyetlendik ama havayolları açık olmadığı için anca bugüne nasip oldu" dedi. Günay Şahin ise, "İlk kez gidiyorum. 2 3 senedir bekliyordum. Bu sene nasip oldu. Allah'ın izniyle. Çok heyecanlıyım. Allah herkese nasip etsin" diye konuştu. 


 

UMRE ZİYARETİ İÇİN ÇOK TALEP VAR  

Organizasyon şirketi yetkilisi Muhammed Ali Çatak ise şunları söyledi: 

"Biliyorsunuz 2020 yılının Şubat ayı itibariyle pandemi nedeniyle Suudi Arabistan umre gidişlerini kapatmıştı. Yaklaşık iki yıl üç ay üzerinden geçti. Biz ilk umre kafilesini Mekke'ye yolcu ediyoruz. Grubun başında biz de olacağız. Her ne kadar şükretsek azdır. Pandemi sonrası kapıların tekrar açılmasından sonra çok talep oldu. Bu talepleri hac ibadeti nedeniyle Eylül ayına ertelemek zorunda kaldık." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs SalgınıKutsol TopraklarUmre
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