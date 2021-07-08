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İhtiyaç sahiplerine 1 milyon kurban konservesi

08 Temmuz 2021 Perşembe 14:24
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İhtiyaç sahiplerine 1 milyon kurban konservesi

ANKARA - Et ve Süt Kurumu ile Türk Kızılay iş birliğiyle 7 bin 500 büyükbaş kurbanlık kesilerek, 1 milyon konserve, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Çalık ile birlikte vekaletle kesilen kurbanların konserve haline getirileceği Et ve Süt Kurumu'nun Ankara Sincan Kombina Üretim Tesisi'nde basın toplantısı düzenledi. Kınık, gerek Kızılay gerekse Et ve Süt Kurumu'nun, halktan aldığı vekaletleri hassasiyetle İslami usullere uygun yerine getireceğini belirtti. Kınık, "Et ve Süt Kurumu'muzun ülke geneline yaygın kombinelerinde vekaletler kesilecek. Bu yıl yaklaşık 50 bini aşkın hisse, Et ve Süt Kurumu'muzun kombinelerinde kesilecek. Yurt dışında da planladığımız 100 bin hisse kurban bu anlamda ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak" dedi.

1 MİLYON KONSERVE ÜRETİM HEDEFİ

Konservelerin hazırlanma sürecini anlatan Kızılay Genel Başkanı Kınık, "Kurban paylarımız kesildikten sonra Et ve Süt Kurumu'muzda etler kemiklerinden ayrılıyor ve bütün etler hatta et ve kemik suları vatandaşımıza sunulacak şekilde değerlendiriliyor. Et ve Süt Kurumu'muz çok uzun yıllardır biriktirmiş olduğu tecrübeler ve devletimizin güvencesiyle bu işlemi gerçekleştiriyor. Etler kavurma fırınlarında pişiriliyor. Pişirdikten sonra 3’e ayrılıyor; eti, suyu ve yağı. 800 gramlık ya da 4 kiloluk konserveler olarak iki bölümde paketleniyor. Yüzde 70 oranında et, yüzde 20 oranında et suyu, yüzde 10 oranında da yağdan oluşan adaletli bir dağıtımla kurban payları konserveleniyor. Konserveler daha sonra fırınlarda yaklaşık 70 dakika 121 derece ısıda ısıtılıyor. İçindeki mikroorganizmalar yok ediliyor. Daha sonra gözlem noktalarına alınıyor. Bu süreçte bir sıkıntı olmadıysa konservelerimiz nefasetini muhafaza edecek şekilde 1,5 yıllık raf ömrüyle Kızılay şubelerimiz aracılığıyla bütün ülkenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor" diye konuştu.  

Kınık, bu yıl kurbanların yurt içinde ve dışında 1050 TL olarak belirlendiğini dile getirip, "Somali'den Yemen'e, Sudan'dan Afganistan'a, Irak'tan Saraybosna'ya, Bulgaristan'a, Suriye’ye kadar gönül coğrafyalarımızda ve ihtiyaç sahibi olan insanların yanında kurban paylarımızı kesip dağıtmayı hedefliyoruz. Bütün bu süreçlerde vatandaş kurban vekaletlerini Kızılay'ımıza verebilir" dedi. 

Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Çalık ise 2021 yılında Türk Kızılay ile Et ve Süt Kurumu arasında kurban temini, kesimi ve konserve üretim sözleşmesi imzaladıklarını hatırlatarak, "Kızılay adına yaklaşık 7 bin 500 adet büyükbaş kurbanlık hayvan kesimi planlıyoruz. Kurban kesimlerimizi 10 ayrı kombinamızda, resmi ve kurum veteriner hekimlerimiz kontrolünde, noter ve din görevlileri huzurunda gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 1 milyon adet konserve üretimi planlıyoruz" diye konuştu.

 

DHA

Son Güncelleme: 08.07.2021 14:26
Anahtar Kelimeler:
Ihtiyaç SahipleriKurbanKızılay
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