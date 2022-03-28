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İğneada açıklarında mayını fark eden balıkçı: Çok korktuk

28 Mart 2022 Pazartesi 14:44
İğneada açıklarında mayını fark eden balıkçı: Çok korktuk

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarında balıkçıların fark ettiği mayın, Sualtı Savunma Timleri (SAS) tarafından etkisiz hale getirildi. Mayını fark eden balıkçı Çağrı Martin, "8 mil ileride ağlarımızı attık, güneş de bize doğru vuruyordu. Mayını fark ettik, son anda 200 metre ile yanından geçtik ve sahil güvenliğe haber verdik. Çok korktuk, hemen takımı çekip tekneyi limana çıkardık" dedi. 

İğneada beldesinde sabah saatlerinde ava çıkan balıkçılar, İğneada Feneri'nin 8 mil açığında bir mayın fark etti. Balıkçıların ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar ile SAS timleri sevk edildi. Timler, mayını etkisiz hale getirdi.

'MAYINI ÇARPMAMIZA 200 METRE KALA FARK ETTİK'

Mayını fark edip, durumu yetkililere bildiren balıkçılardan Çağrı Martin, hava güzel olduğu için balığa çıktıklarını belirterek, "8 mil ileride ağlarımızı attık, güneş de bize doğru vuruyordu. Mayını fark ettik, son anda 200 metre ile yanından geçtik ve sahil güvenliğe haber verdik. Sonrasında hemen ağlarımızı çekip, limana döndük. Para kazanmaya gittik, mayını çarpmamıza 200 metre kala fark ettik. Ben yukarıdaydım, güneş vurduğu için dümende olduğum halde göremedim. Aşağıdan arkadaşlar fark etti. Büyüklüğü bir kamyon tekerleği kadar diyebilirim. Suyun üzerinde yüzüyordu. Bayağı da hızlı, boğaz tarafına, fener tarafına gidiyordu" dedi. 



'ŞU AN TEHLİKELİ, ÖNLEM ALINMASI ŞART'

Kendilerine avlanma yasağı konusunda dün uyarı yapıldığını anlatan Martin, "Gece gün batımından gün doğumuna kadar seyir yapmamız yasak. Biz de buna uyarak güneş doğduğu zaman çıktık, bu halde bile zor gördük. Çok korktuk, hemen takımı çekip tekneyi limana çıktık. Teknede 4 kişiydik. Allah korusun, çok ciddi bir olay atlattık. Aslında bütün tekneler atlattık. Onun yanından 6 tekne geçmiş ve görmemişler. Arkalarından geçtim bana denk geldi, gördüm. Bu şartlarda can güvenliğimiz daha önemli olduğu için balığa çıkamayız. Devletimizden yardım bekliyoruz, bugün çalışsaydık para kazanacaktık. Yanımızdaki arkadaşlarımız da bir şey kazanamadı. Yaptığımız masrafla kaldık. Şu an tehlikeli. Artık temizlenir mi, nasıl olur bilmiyorum. Önlem alınması şart. Bizim tek bildiğimiz iş bu. Fark edemeyebilirdik. Bugün bizi, denizde olan herkesi Allah korudu. Bulgaristan tarafından karayel ile poyrazla bunlar gelmeye devam edecek sanırım" dedi.

'DAHA BİRÇOK MAYININ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Balıkçı Çağdaş Demirli de sabah saatlerinde balığa çıktıklarını ve 8 mil açıkta bulunduklarını ifade ederek, "Ağı daha yeni atmıştık, daha hiç çalışamadan baktık, hemen 200 metre sağımızda mayın var. Hemen gerekli yerlerle irtibatta bulunduk. Sonra zaten hemen olaya el atıldı. Olan bize oldu. Mazot harcadık ama balık yok. Buranın insanının geçim kaynağı bu, denizde daha 1 ay süre var. Daha birçok mayın olduğunu düşünüyoruz, nasıl toplanır bilmiyoruz" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 28.03.2022 14:53
Anahtar Kelimeler:
Mayınİğneada
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