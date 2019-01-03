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İDO yarıyıl tatili için 87 ek sefer düzenledi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bu sene yarıyıl tatilinde oluşabilecek yoğunlukları öngörerek 87 ek sefer koydu.

İDO yarıyıl tatili için 87 ek sefer düzenledi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bu sene yarıyıl tatilinde oluşabilecek yoğunlukları öngörerek 87 ek sefer koydu.

03 Ocak 2019 Perşembe 11:11
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İDO yarıyıl tatili için 87 ek sefer düzenledi

18 Ocak Cuma akşamı başlayıp, 3 Şubat Pazar günü sona erecek olan yarıyıl tatilinde misafirlerinin hızlı ve güvenli ulaşmasını sağlayacak alternatif seferler için hazırlıkları tamamlayan İDO, ek sefer biletlerini şimdiden satışa sundu. 

İDO planlanan ek seferlerle birlikte, Sömestr döneminde dış hat hızlı feribot ve deniz otobüsü sefer sayısını bin 183’e çıkardı. 

İDO’nun Hızlı Feribot hatlarında ise Pendik-Yalova hattında yaya yolcu 8 lira, araç içi yolcu 1 lira, araç 60 lira; Yenikapı-Yalova hattında yaya yolcu 20 lira, araç içi yolcu 14 lira, araç 72 lira,

Yenikapı-Bursa hattında yaya yolcu 23 lira, araç içi yolcu 15 lira, araç 102 lira, Yenikapı-Bandırma hattında yaya yolcu 48 lira, araç içi yolcu 30 lira, araç 163 lira olmak üzere başlayan fiyatlarla avantajlı biletler satışta bulunuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İDOYarıyıl Tatili
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