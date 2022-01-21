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İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

21 Ocak 2022 Cuma 10:30
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İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İSTANBUL - İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:

İDO

Yenikapı-Yalova - 07.45

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 07.45

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.15

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

DHA

Anahtar Kelimeler:
İDO Ve BUDOda Sefer Iptalleri
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