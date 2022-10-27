Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.935,81
ALTIN
995,56
DOLAR
18,61
STERLİN
21,61
EURO
18,75
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) 22 Öğretim Üyesi alıyor
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE)...
Melikgazi Belediyesi'nden satılık daireler
Melikgazi Belediyesi'nden satılık daireler
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü 79 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İçişleri: Tunceli'de 'Eren Abluka Sonbahar Kış-4' operasyonu başlatıldı

27 Ekim 2022 Perşembe 10:38
İçişleri: Tunceli'de 'Eren Abluka Sonbahar Kış-4' operasyonu başlatıldı

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 'Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Tunceli'nin Ovacık ilçesi Mercan bölgesinde operasyon başlatıldı. 'Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu' adı verilen operasyon, Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarınca müşterek icra ediliyor. Operasyonda, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 548 personel ve 44 operasyonel tim görevlendirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıTunceliEren Abluka Sonbahar Kış4Operasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
Yargıtay'a seçilen 10 üye mazbatasını aldı
Yargıtay'a seçilen 10 üye mazbatasını aldı
AYM'den, 'dezenformasyon yasası' kararı
AYM'den, 'dezenformasyon yasası' kararı
Basın İlan Kurumu’ndan 5 İddiaya Karşılaştırmalı 5 Yanıt!
Basın İlan Kurumu’ndan 5 İddiaya Karşılaştırmalı 5 Yanıt!
Soylu: Kadın cinayetleri geçen yılın yüzde 7 aşağısında
Soylu: Kadın cinayetleri geçen yılın yüzde 7 aşağısında
Bakan Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace SAHA EXPO Fuar'ını ziyaret etti
Bakan Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace SAHA EXPO Fuar'ını ziyaret etti
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) 22 Öğretim Üyesi alıyor
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) 22 Öğretim Üyesi alıyor
Melikgazi Belediyesi'nden satılık daireler
Melikgazi Belediyesi'nden satılık daireler

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول