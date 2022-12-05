İçişleri Sözcüsü Çataklı: Dağ kadrosundan 10 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, "Kasım ayında terör örgütünün dağ kadrosundan 3 ölü, 2 sağ ve 5 teslim olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan tüm operasyonlarda, aralarında 2’si gri kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 103 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.



İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, bakanlığın kasım ayı faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çataklı, 13 Kasım’da İstiklal Caddesi’nde, terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı düzenekle sivil katliamı gerçekleştirildiğini hatırlattı. Çataklı, "Saldırıda 6 sivil vatandaşımız hayatını kaybetti. 81 sivil vatandaşımız da yaralandı. Sivil vatandaşlarımıza dönük bu saldırının failleri kısa sürede yakalanmış, network'teki tüm faillerin tek tek yakalanmasına da devam edilmektedir. 'Sivil' vurgusunu yapmamdaki sebep şudur; olayın ilk anından itibaren ve özellikle bombayı bırakan kadın saldırganı yakaladığımız andan itibaren birtakım çevrelerden sistemli bir şekilde PKK’yı aklama ve hedef saptırma çalışmaları gördük. Dezenformasyon makinesi maalesef yine devreye girdi. Bizi PKK yöneticilerinin 'Biz yapmadık' açıklamalarına inandırmaya çalıştılar, bize Kandil’in açıklamalarını referans gösterdiler. Türkiye Cumhuriyeti devletinin 40 yıldan fazla terörle mücadele tarihinde ilk kez terör örgütlerinin açıklamaları referans olarak gösterilmiştir" dedi.



'103 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR'



Sözcü Çataklı, kasım ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 11’i büyük, 50’si orta çaplı olmak üzere 11 bin 868 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ile iş birlikçilerine yönelik toplam 1205 operasyon yapıldığını kaydederek, "Kasım ayında terör örgütünün dağ kadrosundan 3 ölü, 2 sağ ve 5 teslim olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu, terör örgütünün silahlı dağ kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısıdır. Yapılan tüm operasyonlarda, aralarında 2’si gri kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 103 terörist; 3 ölü, 91 sağ, 9 teslim olarak etkisiz hale getirilmiştir. 78’i PKK/KCK, 24’ü DEAŞ, 1’i sol terör örgütü mensubudur'' diye konuştu.



'17 TERÖR EYLEMİ ENGELLENMİŞTİR'



Bakanlık Sözcüsü Çataklı, kasım ayında terör örgütlerine yardım ettikleri ve örgütlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen 2 bin 110 şüphelinin gözaltına alındığını, 376 kişinin de tutuklandığını belirterek, "Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde kasım ayında; 136 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 119’u ağır ve uzun namlulu olmak üzere 148 silah, 44 adet mayın/EYP, 122 adet el bombası, 375 kilogram patlayıcı madde, 32 bin 996 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Ayrıca 2022 yılı kasım ayında toplam 17 terör eylemi engellenmiştir" dedi.



KASIMDA 23 BİN 96 UYUŞTURUCU OPERASYONU



Çataklı, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik kasımda gerçekleştirilen 23 bin 96 operasyonda 29 bin 100 kişinin gözaltına alındığını, 1970 kişinin adli makamlarca tutuklandığını belirterek, "Yapılan operasyonlarda; 10 bin 14 kilogram esrar, geçen aya göre yüzde 98 artışla 2 bin 697 kilogram skunk, geçen aya göre yüzde 44 artışla 219 kilogram eroin, 49 kilogram kokain, 7 kilogram afyon, 31 kilogram sentetik bonzai, geçen aya göre yüzde 465 artışla 4 bin 394 kilogram metamfetamin, geçen aya göre yüzde 69 artışla 189 bin 50 adet ecstasy, 228 bin 439 adet captagon, 965 bin 380 adet sentetik ecza, 352 bin 327 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir'' açıklamasında bulundu.



'SINIR DIŞI EDİLEN GÖÇMEN SAYISI 109 BİN 816'



Çataklı ayrıca kasım ayında 3 bin 666’si denizlerde olmak üzere toplam 22 bin 631 düzensiz göçmen yakalandığını kaydederek, "2022 yılında yakalanan mükerrerlikten arındırılmış düzensiz göçmen sayısı 219 bin 455’dir. Kasım ayında 953 organizatör yakalanmış, 2022 yılında yakalanan toplam organizatör sayısı 8 bin 210 olmuştur. Sınırda engelleme sayısı kasım ayında 15 bin 872, 2022 yılı toplamında ise 260 bin 139’dur. Kasım’da 11 bin 606 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiş olup, 2022 yılı toplamında sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 109 bin 816’ya ulaşmıştır" dedi.



'CUMA GÜNÜNE KADAR İBB İLE İLGİLİ SORUŞTURMA TAMAMLANMIŞ OLACAK'



Çataklı, belediyelere ilişkin soruşturmalarla ilgili soru üzerine Mersin, Ataşehir, Seyhan belediyeleri ile ilgili soruşturmaların tamamlandığını kaydederek, "Bu hafta sonuna kadar yani cuma gününe kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili soruşturma tamamlanmış olacak ve tevdi raporu ile birlikte gerekli bilgi ve belgeler cumhuriyet başsavcılığına iletilecek. Belediyelerde yürütülen soruşturmalar esas itibarıyla belediyelerden hizmet alan vatandaşların ihbar ve şikayetleri üzerine yoğunluklu olarak başlatılıyor. Ana unsur hizmet alan vatandaşların ihbar ve şikayetleri üzerinden başlıyor. Herhangi bir belediye ile ilgili olarak genel ve soyut iddiaların dışında tüm iddialar belediye yönetimi hangi partiden bakılmaksızın derhal inceleme ve soruşturma sürecine tabi tutuluyor. Bakanlığımızca 2019-2022 yılları arasında 885’i AK Parti'li, bin 107’si CHP’li, 265’i MHP’li, 35’i İYİ Parti'li, 350’si de diğer belediyelere ait olmak üzere toplam 2 bin 642 araştırma, inceleme ön emri verilmiş. Yapılan incelemeler sonucunda 227 AK Parti'li, 234 CHP’li, 86 MHP’li, 11 İYİ Parti, 120 de diğer belediyelerin görevlileri hakkında soruşturma izni verildiğini görüyoruz" diye konuştu.