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İçişleri: Muş'ta 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Operasyonu' başlatıldı

28 Ekim 2022 Cuma 15:04
İçişleri: Muş'ta 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Operasyonu' başlatıldı

ANKARA - İçişleri Bakanlığı'nca, Muş'un Şenyayla bölgesinde 513 personelin katılımı ile 'Eren Abluka Sonbahar Kış-6 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Muş'un Şenyayla bölgesinde, 'Eren Abluka Sonbahar Kış-6 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, jandarma komando, polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucusu 38 operasyonel tim ile 513 personel görevlendirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar Kış' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettirildiği vurgulandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eren Abluka Sonbahar Kış5 OperasyonuIçişleri BakanlığıMuş
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