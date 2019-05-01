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İçişleri Bakanlığı'ndan, 'trafikte mevsimlik tarım işçileri' önlemi

İçişleri Bakanlığı, yaz mevsiminin yaklaşması ile birlikte olası trafik kazalarının önüne geçebilmek için 81 il valiliğine 'Yaz Mevsimi Tedbirleri' genelgesi gönderdi. Genelge ile mevsimlik tarım işçilerini taşıyan karayolu araçlarının 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmaları yasaklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan, 'trafikte mevsimlik tarım işçileri' önlemi

İçişleri Bakanlığı, yaz mevsiminin yaklaşması ile birlikte olası trafik kazalarının önüne geçebilmek için 81 il valiliğine 'Yaz Mevsimi Tedbirleri' genelgesi gönderdi. Genelge ile mevsimlik tarım işçilerini taşıyan karayolu araçlarının 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmaları yasaklandı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:38
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İçişleri Bakanlığı'ndan, 'trafikte mevsimlik tarım işçileri' önlemi

ANKARA, (DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı genelge ile, ülke genelinde 1 Mayıs-1 Ekim 2019 tarihleri arasında trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla alınması gereken tedbirler sıralandı. Genelgede ilk olarak tur araçlarına yönelik, 'etkin, yoğun ve sürekli' trafik denetimlerinin uygulanması istendi.

Genelgeye göre; tarımsal faaliyetlerin yoğun yapıldığı bölgelerde karayolu üzerinde tarımsal zirai araçların, traktörlerin, biçerdöverlerin ve diğer tarım araçlarının uygunsuz olarak trafikte seyretmelerine izin verilmeyecek. Tarım işçisi taşıyan araçların karıştığı kazalar ve nedenleri incelenerek, tarım işçilerinin mevsimsel olarak hareket saatleri ve güzergâhları sorumluluk sahalarına göre trafik birimleri tarafından analiz edilecek. Yapılan analizler doğrultusunda komşu il, ilçe trafik birimleri ile koordineli olarak trafik kontrol planları hazırlanacak. Tarım işçilerinin yolculuklarının daha güvenli yapılabilmesi amacıyla göç alan ve veren yerler arasında trafik denetimleri arttırılacak. Araç ve yol güvenliğinin gerektirdiği kontroller hassasiyetle ve sıklıkla yapılarak, gerekli bütün tedbirler alınacak. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan karayolu araçlarının 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek. Bu konuda özellikle ara yollarda da denetimler planlanacak.

OTOBÜS KAZALARININ YOĞUN OLDUĞU SAATLERDE DENETİM

Yolcu otobüslerinin karıştığı, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının 02.00-08.00 saatleri arasında daha yoğun meydana geldiğine dikkat çekilirken, 05.00-07.00 saatleri arasında denetimlerin yoğunlaştırılıp, şoförlerin araç dışına davet edilerek, gerekli kontroller ile bilgilendirmelerin yapılması istendi. Ayrıca, takograf kullanması zorunlu olan taşıtların şoförlerinin karıştıkları kazalarda, yorgunluk ve konsantrasyon eksikliği ile araç kullanma sürelerinin önemli etkisi olduğundan, yol üzeri kontroller ile terminal çıkış, varış ve ara istasyonlarda gerekli denetlemeler yapılacak. Şoförlerin sürekli ve toplam süre ile hız ihlalinin tespiti halinde gerekli işlemlerin yapılması, sürekli veya toplam süre ihlali tespit edilen şoförlerin sefere çıkmalarının önlenmesi ve bu durumdan yolcuların da haberdar edilmeleri sağlanacak. Şoför kimlik bilgileri ile takograftaki kartın bilgileri karşılaştırılarak, her ikisinin aynı kişi olması sağlanacak.

EMNİYET KEMERİ DENETİMLERİNE AĞIRLIK VERİLECEK

Emniyet kemeri kullanımı ile ilgili denetimlere özel önem verilecek. Emniyet kemeri kullanmanın, trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin inanç ve farkındalığı artırmak amacıyla, 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' kampanyası kapsamında eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek. Otogarlarda, otobüs şoförleri ve yolcuların emniyet kemeri kullanımlarının sağlanmasına özen gösterilecek, yolcular bu konuda bilgilendirilecek.

DENETİMLERDE YÜZ YÜZE İLETİŞİM KURULACAK

Trafik ekiplerinin, özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergâhlarında 'Gerçek Algılanan Yakalanma Riski Duygusu'nun geliştirilmesine yönelik olarak 'Görünür' olmaları sağlanacak. Ayrıca yine bu amaca yönelik olarak hafta sonları idari birimlere ait resmi görev araçları, personeliyle birlikte önem arz eden kesim, noktalarda sabit ve seyir halinde görevlendirilecek. Tatil sezonunda özel taşıtlarla yapılan seyahatlerin süresi ve mesafesinin artacağı göz önünde bulundurularak, özellikle Temmuz ve Ağustos aylarındaki olası kazaların en aza indirilmesine yönelik, tüm yolcu ve sürücülere trafik denetimlerinde yüz yüze iletişim kurulacak, dikkat dağınıklığı veya uykusuzluk hali bulunan sürücülerin dinlendirilmesi sağlanacak.

DHA

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Içişleri BakanlığıTrafikMevsimTarımİşçiönce Vatan
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