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İçişleri Bakanlığı'ndan 'Stadyumlara Giriş Tedbirleri' konulu genelge

04 Eylül 2021 Cumartesi 14:22
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İçişleri Bakanlığı'ndan 'Stadyumlara Giriş Tedbirleri' konulu genelge

ANKARA -  İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Stadyumlara Giriş Tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi. Genelgede, müsabakalarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerinin daha önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bildirildiği hatırlatılarak, "Gerekli şartları taşımayan kişilerin stadyumlara girişlerine kesinlikle müsaade edilmeyecek" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 81 il valiliğine 'Stadyumlara Giriş Tedbirleri' konulu ek genelge gönderildi. Genelgede, müsabakalarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerinin daha önce TFF tarafından bildirildiği, TFF'nin 'Müsabakalarda Uygulanacak Kovid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimatında', aşı takvimini tamamlanmamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin stadyuma alınmaması hususunun açıkça belirtildiği ifade edildi. Ancak buna rağmen bazı müsabakalarda bu şartı taşımayan taraftarların stadyuma girmeye çalıştıkları, engel olunması durumunda ise kolluk görevlileri ve özel güvenlik personeli ile taraftarların karşı karşıya getirilmeye çalışıldığı bildirildi.

'ŞARTLARI TAŞIMAYAN KESİNLİKLE STADYUMA ALINMAYACAK'

Bu durumun önüne geçilebilmesi ve stadyumda bulunacak taraftarların sağlığının korunması için alınacak tedbirler şu şekilde sıralandı:

"Aşı takvimini tamamlamamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin stadyuma alınmaması kuralının eksiksiz şekilde uygulanması için TFF ve kulüp yönetimleri tarafından her türlü tedbir alınacak. Bu amaçla taraftarlara ve taraftar derneklerine yönelik gerekli bilgilendirme yapılacak, aksi davranışların kişisel ve kulüpler açısından yaptırımlara neden olacağı duyurulacak. Konunun il/ilçe spor güvenlik toplantılarında gündeme alınarak gerekli koordinasyon sağlanacak. Gerekli şartları taşımayan kişilerin stadyumlara girişlerine kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bu amaçla giriş turnikelerinin olduğu alanlarda özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra kolluk personeli de görevlendirilecek. Müsabakalarda uygulanacak Kovid-19 tedbirlerine ilişkin talimata aykırı fiillerde bulunan taraftar veya kulüp yönetimleri ile ilgili olarak 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun ilgili hükümleri uyarınca gerekli yaptırımlar kararlılıkla uygulanacak."

DHA

Son Güncelleme: 04.09.2021 14:30
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Içişleri BakanlığıStadyumlara Giriş TedbirleriGenelge
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