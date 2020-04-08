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İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması!

İçişleri Bakanlığı, 45 ilde 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere toplam 156 yerleşim yerinde karantina uygulamasının devam ettiğini açıkladı.

08 Nisan 2020 Çarşamba 16:46
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İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması!

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında 8 Nisan 2020 günü saat 16.00 itibarı ile 45 ilimizdeki; 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere toplam 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması yapılmaktadır. Toplam 5 ilimizdeki 6 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirilmiştir. Karantina uygulamaları mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla yapılmaktadır. Söz konusu uygulamalar, tedbir amaçlı olup, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıKarantina
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