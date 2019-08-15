Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96579
ALTIN
272.864
DOLAR
5.5553
STERLİN
6.7501
EURO
6.1672
Farabi İstanbul’da
Farabi İstanbul’da
'Hashtag' işaretini 900 yıl önce Bizanslılar kullanmış
'Hashtag' işaretini 900 yıl önce...
Süper Kupa finalinde 25 kişi gözaltına alındı
Süper Kupa finalinde 25 kişi...
Mersin'de Artistik Cimnastik Dünya Kupası heyecanı
Mersin'de Artistik Cimnastik Dünya Kupası...
Prof. Dr. Birkan: Turizm Türkiye’nin petrolüdür
Prof. Dr. Birkan: Turizm Türkiye’nin...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İçişleri Bakanlığı Kurban Bayramı trafik kazası bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanlığı, 10-14 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde 33 ilde 45 ölümlü trafik kazasında 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Kurban Bayramı trafik kazası bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanlığı, 10-14 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde 33 ilde 45 ölümlü trafik kazasında 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:51
8 Okunma
İçişleri Bakanlığı Kurban Bayramı trafik kazası bilançosunu açıkladı

ANKARA - İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nda huzur ve güven içinde seyahat edilmesini sağlamak amacıyla 9- 15 Ağustos'ta ülke genelinde çeşitli trafik önlemleri alındı. Alınan tedbirle rağmen 10- 14 Ağustos'taki 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde, 33 ilde 45 ölümlü trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 50 kişi hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Son 10 yılda motorlu araç sayısındaki yüzde 61 artış ve trafik yüküne rağmen, aynı dönemdeki bayram tatillerinde bir güne düşen can kaybı 15 düzeyinde iken bu bayramda alınan tedbirler sayesinde bu sayı yüzde 34 azalarak 10 düzeyine inmiştir. 2018 yılına göre ise yüzde 39 azalma sağlanmıştır. Tespit ettiğimiz ve tedbir aldığımız 18 ildeki 20 kaza kara noktası ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde ölümlü trafik kazası meydana gelmemiştir."

Açıklamanın devamında, bayram tatilini izleyen hafta sonu dönüşler olacağı ve bu nedenle yollarda aşırı yoğunluk olabileceği belirtilerek, sürücülere yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmamaları ve kısa aralıklarla mola vermeleri konusunda uyarı yapıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıKurban BayramıTrafik KazasıBilanço
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çeşme ve Dikili'de 130 kaçak göçmen yakalandı
Çeşme ve Dikili'de 130 kaçak göçmen yakalandı
Prof. Dr. Birkan: Turizm Türkiye’nin petrolüdür
Prof. Dr. Birkan: Turizm Türkiye’nin petrolüdür
Çanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu
Çanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu
Denizli depreminde Afyonkarahisar'da 15 ev yıkıldı
Denizli depreminde Afyonkarahisar'da 15 ev yıkıldı
MPT-76 ve MPT-55'de seri üretim devam ediyor
MPT-76 ve MPT-55'de seri üretim devam ediyor
Çanakkale'de 118 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 118 kaçak göçmen yakalandı
Reyhanlı'daki mühimmat deposunda soğutma çalışmaları sürüyor
Reyhanlı'daki mühimmat deposunda soğutma çalışmaları sürüyor
‘Kazaların başlıca sebepleri aşırı hız ve dikkatsizlik’
‘Kazaların başlıca sebepleri aşırı hız ve dikkatsizlik’
Öncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 40 bine ulaştı
Öncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 40 bine ulaştı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans