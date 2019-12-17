İçişleri Bakanlığı: Kosova uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 2 Kosova uyruklu yabancı terörist savaşçı, ülkelerine sınır dışı edilmiştir" denildi.
DHA
İçişleri Bakanlığı, Kosova uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının ülkelerine iade edildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Kosova uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının ülkelerine iade edildiğini duyurdu.
ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 2 Kosova uyruklu yabancı terörist savaşçı, ülkelerine sınır dışı edilmiştir" denildi.
DHA