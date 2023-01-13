İçişleri Bakanlığı 300 İl Planlama Uzman Yardımcısı alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 300 adet İl Planlama Uzman Yardımcısı kadrosunda istihdam edilmek üzere giriş sınavı (sözlü) ile personel alınacak.



Başvurular 30 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak. Giriş sınavı 27 Şubat - 17 Mart 2023 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak.

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