İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da yapılan Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 161 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sabaha karşı kent genelinde yüzlerce polisin katılımıyla "Kökünü Kurutma Operasyonu"nu gerçekleştirdi.

Operasyonun ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çalışmaya ilişkin detayları paylaştı.

Bakan Soylu, yaklaşık 16 aydır yürütülen operasyon kapsamında teknik takip ve izlemelerin gerçekleştirildiğini ve saat 04.00 itibarıyla da İstanbul genelinde harekete geçildiğini aktardı.

Operasyona 900 emniyet personeli katıldı

Operasyona 900 personelin katıldığını belirten Bakan Soylu, "Hedef 175 kişiydi ve 16 aydır yapılan ara yakalamalarda toplam 106 kişi de gözaltına alındı. Bunların önemli bir bölümü de tutuklanmıştı. Sabah 175 kişi için düzenlenen 42. Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 161 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonun özelliği şu; İstanbul'da kokain dağıtımını yapan ekip, 60 taksi, 35 motokurye ile neredeyse eve servis diyebileceğimiz bir şebekenin dağıtıcıları. 16 ay içerisinde hem ara yakalamalar yapıldı hem de bu sabah itibarıyla 161 kişi, toplam 266 kişi bu operasyonla ilgili gözaltına alınmış oldu. Geri kalan 14 kişinin de arama çalışmaları devam etmektedir." diye konuştu.

"Uyuşturucuyla mücadele noktasında hep birlikteyiz"

Operasyon kapsamında titiz bir çalışma yürütüldüğünü dile getiren Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Şebekenin İstanbul'u nasıl zehirlemeye çalıştığını hem tespit eden hem delillendiren çok titiz bir çalışma gerçekleştirildi. Buradan İstanbul halkına da şunu söylemek isterim, evet deprem bölgesindeyiz, oradaki güvenlik güçlerimizin sayısı biraz daha fazla bu da doğru hem güvenliği temin etmek için ama devletin üzerindeki hiçbir sorumluluğu eksiltmeden, aksatmadan görevlerimize ve sorumluluğumuza, suç ve suçluyla mücadele, terörden uyuşturucuya, asayişe kadar bütün suçlarla mücadelede hem inancımızla hem milletimize olan sadakatimizle hem de kararlı anlayışımızla devam ediyoruz. Özellikle annelere şunu ifade etmek istiyorum; gençlerimizin, çocuklarımızın uyuşturucuyla mücadele noktasında hep birlikteyiz. Onların geleceğini çalmak ve karartmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Bu mücadeleyi de hep birlikte başaracağız."

Basın toplantısında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Dr. İbrahim Seydioğulları ile İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da hazır bulundu.