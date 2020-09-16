Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1108
ALTIN
473.837
DOLAR
7.4875
STERLİN
9.7669
EURO
8.8702
Süpervizör Soner Arıca’dan Tam Destek
Süpervizör Soner Arıca’dan Tam Destek
Aydilge’den Sezen Aksu’ya Gönderme ‘‘Bir Kedim Var’’
Aydilge’den Sezen Aksu’ya Gönderme ‘‘Bir...
Aylan Bebeği Unutmadı
Aylan Bebeği Unutmadı
Yağız: O Çirkin Benim Olmalı!
Yağız: O Çirkin Benim Olmalı!
Müzik Birleştirir
Müzik Birleştirir
İş fırsatları için hemen tıkla!

İçişleri: 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi

İçişleri Bakanlığı, 22 Ağustos'tan bu yana yapılan 3 milyon 373 bin 336 denetim sonucu 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığının tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca, 9 bin 974 kişi/işletmeye idari para cezası uygulandığı, 178 işletmenin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 13:25
3 Okunma
İçişleri: 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında belirlenen kurallar ile alınan tedbirlerin tek elden etkin, yaygın ve sürekli şekilde denetlenmesinin sağlanması amacıyla tüm valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturularak faaliyete geçirilen 'İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri (İSDEM) çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İSDEM'in faaliyete başladığı 22 Ağustos’tan bu yana başta izolasyon koşullarına uyum olmak üzere kişiler ve işletmeler için belirlenen kuralların uygulanmasına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

'20 BİN 94 KİŞİ İZOLASYON KOŞULLARINA UYMADI'

Açıklamada, 3 milyon 261 bin 120'si Valilik/Kaymakamlıklarca re’sen uygulanan denetim gerçekleştirildiği belirtilerek, "Hayat eve sığar (HES) uygulaması veya 112, 155, 156 acil çağrı numaraları üzerinden vatandaşlarımızca bildirilen toplam 116 bin 291 ihbar/şikayetin yüzde 96,5'i olan 112 bin 216’sı kontrol edilmiş, toplamda ise (re’sen+ihbar/şikayet üzerine) 3 milyon 373 bin 336 denetim faaliyeti uygulanmıştır. Bu denetimler sonucunda; 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı, belirlenen kural ya da alınan tedbirlere uymayan; birinci ihlal kapsamında 40 bin 891 kişi/işletmenin uyarıldığı, ikinci ihlal kapsamında 9 bin 974 kişi/işletmeye idari para cezası uygulandığı, üç veya daha fazla ihlal kapsamında 178 işletmenin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu, tespit edilmiştir" denildi.

'KURALLARA UYULMASI ÖNEM TAŞIMAKTA'

Koronavirüsün tüm dünyada etkisini sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Koronavirüs salgınıyla mücadelenin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yürütülebilmesi ve başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere çok yoğun efor sarfeden kamu personelimizin yükünün hafifletilebilmesi için tüm vatandaşlarımız ile işletme sahiplerinin; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarınca alınan tedbirlere/belirlenen kurallara uyulmasının sağlanması son derece önem taşımaktadır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıIzolasyonKoşullarKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hedefimiz TÜRKSAT 5A'yı 30 Kasım'da uzaya fırlatmak
Hedefimiz TÜRKSAT 5A'yı 30 Kasım'da uzaya fırlatmak
Çiftlik Bank davasında yeni gelişme!
Çiftlik Bank davasında yeni gelişme!
Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı
Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı
Bakanlık, taklit ve tağşiş yapan 91 firmaya ait 113 parti ürünü açıkladı
Bakanlık, taklit ve tağşiş yapan 91 firmaya ait 113 parti ürünü açıkladı
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Suna Kıraç hayatını kaybetti
MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Fatih Çelik Gözünü Dünya Starlarına Dikti
Fatih Çelik Gözünü Dünya Starlarına Dikti
Suriye’de Kızılay ekibine saldırı: 1 şehit, 1 yaralı
Suriye’de Kızılay ekibine saldırı: 1 şehit, 1 yaralı
MİT'in yurtdışı operasyonuyla yakalanan PKK'lı adliyeye sevk edildi
MİT'in yurtdışı operasyonuyla yakalanan PKK'lı adliyeye sevk edildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans