İçişeri Bakanlığı: 81 ilde 2 bin 612 aranan kişi yakalandı

ANKARA, (DHA)

'Kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele, kamu güvenliği, kamu vicdanı ve adaletin tecellisini sağlamak amacı ile aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerine' yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları'nca ülke genelinde eş zamanlı 'Aranan Şahıslar Operasyonları' yapıldı. Operasyonlarda, 7 bin 327 ekip, 30 bin 53 personel görev aldı. 6 bin 688 adreste arama yapıldı.

2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 725, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 346, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 111, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 26, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 6 kişi olmak üzere bin 214'ü hükümlü ile haklarında yakalama emri bulunan bin 398 kişi olmak üzere toplam 2 bin 612 kişi, gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi.

Sevk edilenler arasında 'adam öldürme' suçundan 36, 'hırsızlık' suçundan 294, 'yaralama' suçundan 351, 'cinsel' suçlardan 62, 'yağma' suçundan 49, 'dolandırıcılık' suçundan 90, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 86, 'FETÖ/PDY örgütüne üye olmak' suçundan 7 kişi yer aldı.

Operasyonlarda ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet av tüfeği, 123 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca ve 217 gram esrar ele geçirildi.