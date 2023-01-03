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Katıldığı Tv programında bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren ünlü siyasetçi,iş insanı Esen Ermiş Ertürk siyasette son günlerde yaşananlara dair önemli açıklamalarda bulundu!

03 Ocak 2023 Salı 11:29
İçinize siniyor mu?

Katıldığı Tv programında bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren ünlü siyasetçi,iş insanı Esen Ermiş Ertürk siyasette son günlerde yaşananlara dair önemli açıklamalarda bulundu!

“Evet ekonomi konuşacaktık önce rakamları edelim ;Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2022 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 64,27, aylık yüzde 1,18 oldu. 6 aylık enflasyon farkı dahil memur ve emekli maaşları belli oldu. En düşük memur maaşı 10 bin 597 lira, 7 bin 74 lira oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,2 zam alacak. En düşük SSK emekli maaşı 4 bin 32 liraya yükselecek.”

“Şimdi siyasette neler oluyor iki gündür onları konuşalım isterseniz. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun hukuk ve siyasi işler başdanışmanı yaptığı Nuşirevan Elçi'den 'özerklik' itirafı geldi. Daha önce PKK ve terör örgütü elebaşı Öcalan ile ilgili de skandal eylemleri bulunan Elçi, Kılıçdaroğlu'nun Kürdistan'dan rahatsız olmadığını dile getirdi.Sayın Ali Babacan anayasanın 66. Maddesinin değiştirileceğini, anadilde eğitim hakkının iade edileceği söylüyor.

(Madde 66 – Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür.)

Burdan soruyorum Sayın Meral Akşener hanımefendiye “Bu altılı masada oturmak hala içinize siniyor mu?” milliyetçi bir siyasetçi olarak kurduğunuz partinizin politikalarıyla bu yaşananlar ne kadar örtüşüyor?” Sırf Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidardan indirmek,AK Parti’yi siyasetten silmek için bu yaşananlar normal mi?

Dünya siyaseti ve ekonomisi enteretsan gelişmelere gebeyken bizim yapmamız gereken daha önemli işler var ! Yekpare olacağız ,ben halkımızın sandıkta gerekeni yapacağına eminim kimse Türkiye Cumhuriyeti devletini bölemez! “

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Anahtar Kelimeler:
Esen Ermiş ErtürkRecep Tayyip ErdoğanMeral AkşenerAli BabacanCHPMHPİyi Parti
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