İbrahim Murat Gündüz araç fırsatçıları için “Bari Cami’yi menfaatiniz için kirletmeyin” dedi

Türkiye’nin heryerinde olduğu gibi otomobil bayilerinde sıfır km araç bulmak neredeyse imkansız. Bayilerde araçlar sergilenmesine karşın satış yetkilileri, ellerinde araç olmadığını, bayide sergilenen araçların ise satıldığını beyan ediyor. Bayiler nisan ayından önce yurda otomobil gelmeyeceğini belirtirken, ‘olmadığı iddia edilen’ araçlar, daha yüksek fiyatlara oto galerilerde yada Çamlıca camii’nin otoparkında ortaya çıkıyor.

İbrahim Murat Gündüz bu duruma, bu hainliktir, fırsatçılıktır, karaborsacılıktır, kul hakkı yenektir, milletine düşmanlık etmektir diyerek galerilere kazandıran stokçuluk sistemine ve galerilere araç satan bayilere isyan edip İslam’da stokçuluğun tarifini yaptı. Stokçuluk; Bir şeyi pahalanmasını bekleyerek alıkoymaktır. İslâm’da ticaret hayatının serbest bırakılarak fiyatların serbest rekabet sonucu oluşması asıldır. Bazı mallar karaborsa için saklanınca piyasada mal darlığı olur ve talep fazlalığı nedeniyle fiyatlar suni olarak yükselmeye başlar. Karaborsacının amacı da budur. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Karaborsacı ne kötü kuldur! Fiyatların düştüğünü öğrenince üzülür, yükseldiğini duyarsa sevinir.

Sıfır km araç almak isteyen alıcılara bayiler olumsuz yanıt verirken, Türkiye’nin farklı yerlerinden paylaşılan ve stokçuluk yapıldığını gösteren pek çok görüntü basında ve sosyal medyada paylaşılıyor diyen İbrahim Murat Gündüz pek çok bayi satış danışmanının belirli bir ücret karşılığı (haksız kazanç sağlayarak) stoklarındaki araçları liste fiyatı üzerinden sattığını iddia ediyor.

Büyük Çamlıca Camisi'ne ait ücretsiz otoparkta kimliği belirsiz kişilerce filo araçlar park edildiği ortaya çıkmıştı.

Otomobil stokçusu fırsatçılar tarafından park edilen araçların üzerinde uzun zamandır orada durduklarını belli eden toz tabakasının olması İbrahim Murat Gündüz’ün gözünden kaçmadı ve son sözü “Bari Cami’yi menfaatiniz için kirletmeyin”

https://tr.wikipedia.org/wiki/Karaborsa