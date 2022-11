İBB, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ arasında toplu iş sözleşmesi imzaladı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ sendikaları arasında toplu iş sözleşmesi ve ek protokoller imzalandı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu arasında İBB'de ve iştirak şirketlerinde çalışanlarına yönelik toplu iş sözleşmesi ve ek protokoller imzalandı. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendika ve meclis üyeleri katıldı.



Hak-İş’in en geniş örgütlendiği kurumun İBB olduğunu belirten HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan "Hak-İş olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki faaliyetlerimizi baştan itibaren denge içerisinde sürdürmeye çalıştık. Sayın başkanla görüştüğümüzde, zaman zaman taleplerimizi de ifade ettiğimizde gördük ki, karşılıklı konuşarak, müzakere ederek, o bizim sihirli sözcüğümüz olan ‘sosyal diyalog’ mekanizmalarını sağlıklı bir şekilde sürdürerek, işleterek bence başarılı olmak mümkün" dedi.



Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay "Sendikamızın 1,3 milyon resmi üyesi var. Bu ülkede örgütlülük, yüzde 14. Şu anda 18 milyon çalışanın olduğu bir ülkede, yüzde 14 örgütlüyüz. 200 bin küsur civarında DİSK’in üyesi var. 700 bin civarında HAK-İŞ'in üyesi var. İktidarına da muhalefetine de sesleniyorum, çıkın da topluma deyin ki, ‘Örgütlenin.’ Nereye örgütleniyorsa, örgütlensin. Kime itimat ediyorsa, kime güveniyorsa, oraya gitsin. Çünkü, örgütlük olmadan hiçbir iş olmaz. Çünkü bu ülkede öyle ayrıştık ki, bunun bedelini ben de ödüyorum. Bunun bedelini siz de ödüyorsunuz. Bunun bedelini sayın başkan da ödüyor" diye konuştu.





İMAMOĞLU: BELEDİYEDEKİ SENDİKALAŞMAYI BÜYÜTMEK İSTİYORUZ



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sosyal adaletin bu eşitlik konusunda en önemli kavram olduğunu biliyoruz. Sendikalar bu konuda da sosyal adalete dayalı eşitlikçi bir toplum düzenine oluşmasında da en önemli araç olduğunu biliyoruz. Bu nedenle sendikalaşma hareketine önem veriyoruz. Bu konuda her türlü dayanışmayı her türlü ortak akıl masasını kıymetli biliyoruz. Büyükşehir belediyemiz açısından kurumsal çalışma sürecinde sendikalar, en önemli paydaşımız. Onun için yetki alanımızdaki siyasal, ekonomik, sosyal engelleri kaldırmaya ve buradaki sendikalaşmayı büyütmek istiyoruz. Sendikalar ile ilişkimizi toplu iş sözleşmelerinde kurulan ilişki olarak görmüyoruz. Başından sonuna her daim bir iletişim mekanizması olarak önemsiyoruz" dedi.



İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:



"İBB işçilerinin yüzde 92’si, toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışıyor. İBB, çalışma hayatındaki 20 işkolundan 13’ünü bünyesinde barındıran çok büyük bir organizasyon. Bu organizasyonda çalışma ilişkileri, 14 yetkili sendika ile ve 38 toplu iş sözleşmesiyle yönetiliyor. 3,5 yılda, 39 toplu iş sözleşmesi ve 65 ek protokol, karşılıklı iş birliği içerisinde hayata geçirildi. Bu 39 toplu iş sözleşmesinin 21’i, ilk defa bizim dönemimizde örgütlenen işyerleriyle imzalandı. Tüm çalışanların yüzde 57’ye yakını, ilk defa bizim dönemimizde toplu iş sözleşmesinden yararlanma şansına sahip oldu. 2022 yılı içerisinde sendikalarla, yaklaşık 50 bin çalışanı ilgilendiren 13 toplu iş sözleşmesi ve 42 ek protokol imzaladık. Kur artışından ve ülkenin genel ekonomik zorluklarından etkilenen çalışanlara destek olmak için, ücret yönetimi 6 aylık artışlar olacak şekilde yeniden düzenlendi. Bu iki konuda da sendikalar ile el sıkışarak ilerlendi ve ek protokoller imzalandı."