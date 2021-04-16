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İade-i ziyaret düşünmemeli

Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik’in açıklamaları için tıklayınız...

16 Nisan 2021 Cuma 17:21
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İade-i ziyaret düşünmemeli

Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik, Yunanistan Dışışleri Bakanı'na verilecek yanıt konusunda öneride bulundu. Uluçevik şunları söyledi:

“Yunanistan Dışışleri Bakanı Nikos Dendias basın toplantısında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun mesai arkadaşı olan meslekdaşlarım için “kraldan çok kralcı” deyimini yakıştırma ölçüsüzlüğünü gösterdi. Bu da Devleti'nin çıkarlarını ancak AB'ne sığınarak korumaya çabalayan bir  bakana yakışan haddini bilmezlik oldu.

Meslek hayatım boyunca Yunanistan ile birçok müzakere dönemini yaşadım; masada bulundum; müzakere ettim. Yunanistan'ı hiçbir dönemde önceki gün Ankara'da ekranlar önünde sergilediği kadar akıl almaz ölçüde Türkiye'ye karşı husumet duygularının esiri olarak hareket ettiğini görmedim.

Yunan Dendias'ın Ankara'da “Biz AB üyesiyiz; Türkiye eğer bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse o zaman yaptırımlar gündeme gelecektir” diyerek aldığı tavır, Mondros'u ve Sevr'i dayatan emperyalistlerin maşası Yunan'ın 1919-22'deki tavrından farklı değildir.

Naçiz görüşüm: Yunanistan'ı Ankara'da haddini bilmez meydan okuma tavrı takınmaya cüret ettiren  amilleri Türkiye doğru değerlendirmeli; Yunanistan'la diyaloga hevesli değil müstağni davranmalı; Yunan yaptığı saygısızlığı telâfi edene değin iade-i ziyaret düşünmemelidir.”

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Emekli BüyükelçiTugay UluçevikYunanistanNikos Dendias
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