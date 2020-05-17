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Huzurevlerinde salgınla mücadelede başarının sırrı

DÜNYA ülkelerinde koronavirüsten ölenler arasında huzurevlerinde kalanların oranı yüzde 70'lere ulaşırken, Türkiye'de yüzde 4'te kalmasının nedeninin, 81 ilde kurulan sosyal izolasyon merkezleri olduğu belirtildi. Huzurevlerinde koronavirüse yakalanıp, tedavilerinin ardından taburcu edilenler, izolasyon merkezlerinde 14 gün karantinada tutulduktan sonra konakladıkları huzurevlerine gönderiliyor.

17 Mayıs 2020 Pazar 10:51
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Huzurevlerinde salgınla mücadelede başarının sırrı

Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 90'ının, 65 yaş üzerindeki vatandaşlar olduğu belirtildi. Tüm vakalar içinde kurumsal bakımda kalanların vefat eden oranı Kanada'da yüzde 71, Fransa'da yüzde 49, İrlanda'da yüzde 51, Belçika, Norveç, İtalya ve İspanya'da yüzde 53 olarak kaydedildi. Türkiye'de ise bu oranın yüzde 4 olduğu belirtildi. Bu başarının sırrı ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 81 ilde kurulan sosyal izolasyon merkezleri. Merkezlerden biri olan Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki izolasyon merkezinin kapıları, DHA'ya açıldı. Huzurevlerinde koronavirüse yakalanıp, gördükleri tedavi sonucunda taburcu olan yaşlılar, bu izolasyon merkezinde 14 gün karantinaya alınıyor. Karantina süresince bakım ve tedavileri ücretsiz karşılanan huzurevi sakinleri, 14 günün ardından tekrar teste tabi tutuluyor. Test sonucu negatif çıkanlar, tekrar konakladıkları huzurevlerine gönderiliyor.

'ENGELLİ VE YAŞLILARIMIZA ÖNCELİK TANIDIK'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, gerek Türkiye'de gerekse dünyada huzurevlerinin en riskli alanlar olduğunu belirterek, "Biz ülke olarak koronavirüsten öncede tüm alanlarda yaşlı ve engellilerimize her zaman öncelik verdik. Bu konuda ilk kısıtlama engelli ve yaşlıları kapsadı. Bu çok önemli bir tedbirdi. Öte yandan tüm kuruluşlarımızda da yaşlılarımız ve engellilerimiz için koruyucu, önleyici tedbirler aldık. Bütün personelimizi 14 günlük vardiya da çalıştırıyoruz. 14 gün boyunca eve gitmeyip kuruluşlarda kalıyorlar. Bunu yaparken de gönüllülük esaslı olarak yapıyorlar ve özverili çalışıyorlar. Bu şekilde kuruluşlarımıza girecek virüsün girişini minimumda tutuyoruz" dedi.

'27 BİN 500 KİŞİDEN, 1063'ÜNÜN TESTİ POZİTİF ÇIKTI'

Bütün kuruluşlardaki personeli testlere tabi tuttuklarını belirten Koç, "Personellerimiz kuruluşa girerken tarama testinden geçiyor. Bulaş riski olan tüm vakalarımızı tedavi için hastaneye gönderiyoruz. Bütün yaşlılarımızın bu süreçte sağlık hizmetine eriştiğini ve en üst seviyede bir hizmet aldıklarını belirtmek isterim. Yaşlı ve engellilerimizin tedavi süreçlerinde 14 günün tamamlanması ve negatife döndükten sonra taburcu olmaları sağlanıyor. Bütün bu tedbirlere rağmen kuruluşlarımızda pozitif vakalar maalesef oldu. Bugün itibariyle kuruluşlarımızda bulunan 27 bin 500 kişiden bin 63 kişinin testi pozitif çıkmıştır. Bunun ardından tedavisi yapılan yaşlılarımızdan 755'i taburcu oldu" diye konuştu.

'İZOLASYON MERKEZLERİNİ 81 İLDE KURDUK'

Bakanlık tarafından 81 ilde kurulan izolasyon merkezlerini anlatan Koç, "Biz yaşlılarımız taburcu olduktan sonra kuruluşlarımıza almadık. Çünkü bulaşıcılığın devam etme riski var. Bu nedenle taburcu edilen yaşlılarımızı bu bulunduğumuz izolasyon kuruluşlarımıza alıyoruz. Toplam 2 bin 300 yatak kapasiteli bu kuruluşlarımızı, ülkedeki her ilde oluşturduk. Bu izolasyon kuruluşlarımız da herhangi bir ilave ücret almadan, virüse yakalanan tüm yaşlılarımızı ve engellilerimizi tedavi süreci tamamlandıktan sonra buraya alıyoruz ve 14 gün boyunca tedavi ile bakım hizmeti veriyoruz. Bu işlemden sonra tekrar bir test uyguluyoruz ve o test sonucu da negatif çıkan yaşlılarımızı engellilerimizi daha önce kaldıkları kuruluşlara alıyoruz. Bulunduğumuz yerde Ankara'mızın izolasyon kuruluşu olarak hizmet veren yerdir. Burası 100 yatak kapasiteli bir kuruluş ve şu an burada 55'e yakın yaşlımız ve hastamız hizmet almaktadır" dedi.

'TOPLAM 110 YAŞLI VE ENGELLİ BİREYİ MİSAFİR ETTİK'

Ankara'daki izolasyon kuruluşunun müdürü Merve Adıgüzel ise "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında seçmiş olduğu bir izolasyon kuruluşuyuz. Bu zamana kadar izolasyon sürecinde toplamda 110 yaşlı ve engelli bireyi burada misafir ettik. Misafirlerimizin 14 günlük izolasyon sürecini burada tamamlayıp tekrardan kendi kuruluşlarına gönderiyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SalgınHastalıkKoronavirüsIzolasyonHuzurevi
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