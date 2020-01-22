HÜSEYİN KIRAN`DAN EĞİTİME SPOR ELBİSESİ YARDIMI 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kılıçkıran Otomotiv Üretim Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Genç Girişimci iş Adamı Hüseyin Kıran, Eğitime Yardımları devam ediyor. Bugün ise Gaziantep Şehitkâmil Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi Okul Müdürü İbrahim Halil Kavsara ve Beden Öğretmeni Harun Kutlar `ı okulda ziyaret ederek her zamanki gibi Eğitime yine yardım etti. Bu sefer ise Öğrenciler için Okula Spor elbisesi yardımında bulundu.

Kıran ise Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi Okul Müdürü İbrahim Halil Kavsara ve Beden Öğretmeni Harun Kutlar `ı okulda ziyaret ederek. Çocuklar için yapmış olduğumuz Spor elbiselerini takdim ettik. Eğitim ve öğretime elimizden geldikçe yardım etmeye devam edeceğim. Dedi.

Kavrasa ise Hayır Sever İş Adamı Hüseyin Kıran `ın okulumuz öğrencileri için yapmış olduğu spor elbiselerinden dolayı teşekkür eder. Ayrıca Hüseyin Kıran İsimli Formayı takdim ettik.