HABER: YAĞMUR TANYILDIZ

Hür Hukuk Kulübü’nün ev sahipliğinde “Hukuk ve Ceza Davaları Nasıl Açılır” konulu seminer düzenlendi. Eren&Gonce Hukuk Bürosu kurucu ortaklarından Av. Gizem Gonce ve Av. Aylin Esra Eren’in konuşmacı olduğu seminerde; “Anlaşmalı boşanma davası açarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Çekişmeli boşanma davasında dava dilekçesi nasıl hazırlanmalıdır? Nafaka davasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Dava dilekçesinde usul kurallarının önemli nedir? Kira davalarında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İcra takibi nasıl açılır? Uyap üzerinden nasıl dava açılır? Uyap üzerinden nasıl İcra takibi açılır? Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?” konu başlıkları ele alındı.

Av. Aylin Esra Eren: Ceza davası nasıl açılır?

Ceza davaları; hukuk davaları gibi Davacı tarafın dava dilekçesi ve delillerini yetkili ve görevli mahkemeye sunarak açtığı bir dava türü değildir. Ceza davasının açılabilmesi için öncelikle; suçun işlendiği yerdeki kolluk kuvvetlerine veya Cumhuriyet Savcılığına şikâyette bulunmak gerekir. Bu şikâyet ile birlikte soruşturma aşaması başlar. Tüm delillerin toplanması, dosyadaki tarafların ifadelerinin alınması akabinde ilgili savcı kovuşturmaya yer olduğuna karar verir ise dosya kovuşturma aşamasına geçer yani ceza davası yetkili ve görevli mahkemede savcının talebi üzerine açılır.

Av. Gizem Gonce: Çekişmeli boşanma davasında her hususun açıkça yazılması ve delillendirilmesi gerekmektedir

Anlaşmalı Boşanma davalarında anlaşmalı boşanma protokolünün düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken birtakım kurallar bulunmaktadır. Öncelikle tarafların özgür iradeleri ile boşanmanın ferileri hakkında anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Maddi tazminat, manevi tazminat, velayet, nafaka, ziynet eşyaları, ev eşyaları, mal paylaşımı konularının paylaşımı konusunda anlaşmaya varmalı ve anlaşmalı boşanma protokolünde bu durumu açıkça yazmaları gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davası ise süreç olarak çok daha uzun sürdüğünden dava dilekçesinde talep edilen her hususun açıkça yazılması ve delillendirilmesi gerekmektedir.