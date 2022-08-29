Hosting Seçimi Nasıl Yapılır?

Hosting, kelime anlamı olarak ‘’sunucu’’ kelimesi ile bire bir eşleşmektedir. Kişi ya da kurumlara ait olan web sitelerinin ve sayfalarının internet ortamında yayınlanmasını sağlayan, çeşitli donanım ve yazılımsal web sunucuların bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur. Web sitesi yayınlama hizmeti olarak adlandırılabilir.

Hostingi, barındırma olarak da tanımlamak mümkündür. Nasıl ki dünyamızda binalar bir arazi üzerinde inşa ediliyor ise; web siteleri de bir alan üzerine kurulmaktadır. Web sitesinin kurulduğu bu alan hosting olarak adlandırılmaktadır. Aynı zamanda bir web sayfasına ait olan tüm dosyaların saklanması ve istenildiği zaman ulaşılabilmesi için erişime açık tutulması hizmetine de denilmektedir.

Hosting Ne İşe Yarar?

İnternet kullanıcıları ulaşmak istedikleri bilgiye ulaşmak için gerekli olan internet adresini tarayıcıya yazar ve tarayıcı kişiyi ilgili sayfaya yönlendirir. Kullanıcının gitmiş olduğu bu alan hosting hesabında saklanan web sayfasıdır. Web sayfasında yer alan tüm yazı, dosya ve görseller burada saklanır. Kullanıcı bu sayede web sayfasını görüntüleyebilmekte ve istediği bilgiye ulaşabilmektedir. Bir hosting hesabı olmadan, web sitesinin yayınlanması mümkün değildir.

Hosting Çeşitleri Nelerdir?

Birbirinden farklı ve oldukça fazla çeşitlilikte hosting hizmetinden söz etmek mümkündür. Kullanılmak istenilen hostingi seçerken, sahip olunan web sitesinin özellikleri dikkate alınmalıdır. Sunucu çeşitleri şu şekildedir;

WordPress Hosting;

WordPress’te oluşturulan web siteleri için zorunludur.

Kurumsal Hosting;

Gelişmiş güvenlik tanımlamaları sunan, yüksek kapasiteye sahip alanlardır.

E-Posta Hosting;

Sadece e-posta gönderimlerinin sağlanabilmesi amacı ile kullanılan alanlardır.

Cloud Hosting ( Bulut Sunucu);

Yüksek kaynak ihtiyaçlarının karşılanması için tercih edilen alanlardır.

Sınırsız Hosting;

Sunucunun tamami ile kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak, kullanıcının hizmetine verilmesidir.

Paylaşımlı Hosting;

Tek bir sunucu üzerinde pek çok web sitesinin barındırılması hizmetine verilen addır.

Hostinglerde kullanılan işletim sistemleri de son derece önemlidir. Bu çerçevede Linux ve windows işletim sistemine sahip hostingler birbirinden farklı özellikleri kendi içerisinde barındırmaktadır.

Linux Hosting İşletim Sistemi

linux hosting adı verilmektedir. hostingler MySQL veri tabanı ihtiyaçlarını karşılayabilmekte ve PHP yazılıma sahiptirler. Ayrıca linux hosting açık kaynak kodludur ve bu özelliği ile son derece dikkat çekicidir. hosting sunucuların ortaya konulabilmesi için CentOS kullanılmaktadır. işletim sistemine sahip olan hosting türüneadı verilmektedir. hostingler MySQL veri tabanı ihtiyaçlarını karşılayabilmekte ve PHP yazılıma sahiptirler. Ayrıcaaçık kaynak kodludur ve bu özelliği ile son derece dikkat çekicidir.sunucuların ortaya konulabilmesi için CentOS kullanılmaktadır.

Windows Hosting Sistemi Nasıl Çalışır?

Windows işletim sistemine sahip olan hostinglerdir. ASP kodlama dili ile yazılan web siteleri için oldukça ideal bir performans sergilemektedir. MSSQL ve Access veri tabanları ile oldukça uyumlu bir şekilde çalışmaktadır.

Hosting Seçiminde Dikkat edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Hosting web sitesi için olmazsa olmazdır. Bu kadar büyüm bir öneme sahip olan hostingin seçiminde oldukça özenli davranılması gerekmektedir. Alanın doğru bir şekilde seçilmesi web sitesinin kalitesi açısından ve web sitesinin sistemsel değerini belirleyen faktörlerin bir araya getirilmesi açısından oldukça önemlidir. Hosting paketi seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekildedir.

Firma;

Hizmet alınacak olan firma oldukça büyük bir öneme sahiptir. Özellikle firmanın oluşabilecek olan teknik sorunlarda günün her saati hizmet verebilmesi son derece önemlidir. Ayrıca hizmet alınacak olan firmanın gerekli belgelere sahip olup olmadığı gibi detaylarda sorgulanmalıdır.

Trafik, Web Alanı;

Web sitesi içeriği, sitenin hedef kitlesi ve buna bağlı olarak yaşanacak olan trafik önceden belirlenmeli ve hostingin seçimi bu çerçevede gerçekleştirilmelidir.

E-Mail;

Alınacak olan hizmet içerisinde kurumsal kimliği yansıtması amacı ile mutlaka e-mail adresleri yer almalıdır.

İşletim Sistemi;

Web sitesinin kodlama diline uygun hosting alanları tercih edilmelidir.

Subdomain;

Domain uzantısıdır. Bu sayede aynı adreste yeni bir site oluşturulabilir.

Hız;

Hız web sitesi için oldukça önemlidir. Aylık trafik kotası, disk kalitesi ve büyüklüğü, CPU ve RAM büyüklüğü, sunucunun konumu ve bant genişliği gibi alanlara dikkat edilmelidir.

Veri Güvenliği;

SSL sertifikalı hosting paketleri seçilmelidir.

Linux ve Windows hosting dahil olmak üzere hosting hakkında tüm merak edilenler için https://hostingdunyam.com.tr/ internet sitesinden bilgi almak mümkündür.