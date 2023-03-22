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HommDays’in ürünleri ruhumuza iyi gelen seçenekler sunuyor

Kalitesi, dokusu ya da tasarımını severek aldığımız; nevresim takımı, yatak örtüsü, pike, masa örtüsü gibi ürünler, ihtiyacı karşılamanın yanı sıra ruhumuza da iyi gelir, gustomuzu yansıtır. Modern, sade şıklığı, kalitesi ve hikayesi ile Türkiye’den dünyaya açılan bir marka olan HommDays’in ürünleri ruhumuza iyi gelen seçenekler sunuyor.

22 Mart 2023 Çarşamba 12:27
HommDays’in ürünleri ruhumuza iyi gelen seçenekler sunuyor

HommDays; kaliteli ve sade ev tekstili ürünlerini üretip dünyanın dört bir yanına dağıtma misyonuyla 2021 yılında İstanbul’da kuruldu. Yerli üretim felsefesine ek olarak, “Sadeliğin ihtişamı”nı hedefleyen HommDays; minimalliği ve şıklığı birleştiren ürünler ile niş bir alanda konumlanıyor.

HommDays’in, Ramazan Ayı’na özel “İftar Masaları Koleksiyonu” gümüş suplalar, katlı sunum tabakları, masa örtüleri, kumaş peçeteler, bardaklar, vazolar ile zarif ve şık bir ambiyans sunarak fark yaratıyor.

HommDays’in, Galataport Paket Postanesi adresindeki huzurlu ve şık mağazasında; nevresim takımları, yatak örtüleri, pikeler, vegan pijamalar, göz bantları, masa örtüleri, salon dekorasyon ürünleri ve soya mumlarından oluşan koleksiyonu sunuluyor. Tamamen yerli üretim olan ürünlerde en yüksek kalite kumaşlar kullanılıyor. HommDays'deki ürün gamlarının isimleri, bu verimli topraklarda kurulmuş ve bugünkü modern dünya düzeninin temellerini oluşturan antik medeniyetlerin isimlerinden oluşuyor:

Sumerians, Babylon, Akkadians, Assyrin...

HommDays’in tüm ekibi; kaliteden ödün vermeden “Müşterileri memnuniyeti ve konforu” önceliği ile çalışıyor.

HommDays markası, eğitimini İngiltere’de tamamlayan; 12 seneyi aşkın süredir Paşabeyoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi, Duyguhan Paşabeyoğlu tarafından kurulmuştur. Paşabeyoğlu, antik medeniyetlerin isimlerini verdiği koleksiyonlarında Türkiye’nin arkeolojik zenginliğine de dikkat çekiyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
HommDaysDuyguhan Paşabeyoğlu
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