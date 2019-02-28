HOCALI’YI UNUTTURMAYACAĞIZ!

HABER VE FOTOĞRAFLAR

M. KEMAL SALLI

Hocalı soykırımının 27. yılında Azerbaycan’da, Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde etkinlikler düzenlenmekte ve dünya kamuoyu Hocalı soykırımı konusunda bilgilendirlmektedir.

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da, Türkiye’nin çeşitli illerinde “Hocalı’ya Adalet” konulu etkinlikler düzenlenmekte, konferanslar verilmektedir.

Hocalı soykırımı, yalnızca Azerbaycan’ın bir yerleşim yerindeki masum, silahsız insanları hedef alan bir soykırım değil, doğrudan Türk Dünyası’nı hedef alan büyük bir saldırının Hocalı sahnesidir.

Hocalı soykırımı, Osmanlı’yı Balkanlardan söküp atmak, Türkleri Anadolu coğrafyasına hapsetmek, Anadolu Türkü ile Türkistan coğrafyasının bağlarını koparabilmek amacıyla uygulanan büyük bir operasyonun Kafkasya’daki uygulamasıdır. Balkan Savaşları öncesinde ve sonrasında Türk’ün Avrupa coğrafyasındaki varlığını hedef alan saldırılar, soykırıma yönelik katliamlar Srebrenitza, Saraybosna, Hocalı’dan sonra Irak ve Suriye Türkmenlerini hedef alarak devam etmektedir.

Birleşmiş Milletler’in soykırım tanımı kapsamındaki bu katliamları kamufle etmek amacıyla, tarihte enbüyük soykırımlara uğramış olan Türkler soykırım yapmakla suçlanmaktadır. Her 24 Nisan’da 1915’te uygulanan tehcir uygulaması dünyaya Ermeni soykırımı olarak sunulmakta ve Türkiye tazminat ödemeye, toprak ödünü vermeye çağrılmaktadır.

Ermeni soykırımı iddiaları, geçen gün toprağa verdiğimiz Prof. Dr. Kemal Karpat ve yakın bir geçmişte hayata veda eden işadamımız Şükrü Server Aya’nın batı kaynaklarında yaptıkları araştırmalar sonunda elde ettikleri belgelere dayanarak yazdıkları kitaplarla kökten çürütülmüştür. Ünlü tarihçi Justin McCharty, yaptığı araştırmalara dayanarak, “Balkan bozgununda 5 milyon Müslüman katledilmiştir” diyor.

SOYKIRIM YALANCILARINI SUSTURMAK ZOR DEĞİL Kİ..

Bizleri Ermeni soykırımı yapmakla susturmak için bu belgeleri dünya kamuoyuna duyurmak yeterli olacaktır. Yıllardır bu konuda yaterli, sonuç alıcı bir çalışma yapılmamıştır. Bu yıl, Palmali Şirketler Grubu, Yeni Çağ Medya Grubu ile İstanbul Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu'nun sosyal medyayı kullanarak ortaklaşa düzenledikleri "Hocalı İçin Paylaş" başlıklı etkinlik tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştır. “Ermeni” iletişim uzmanları bu uygulamanın son derece etkili olduğunu farketmiş olacaklar ki, İstanbul Edebiyat Fakültesi öğrencileri sosyal medya üzerinden yayına başlar başlamaz karşı atağa geçmek durumunda geçmek zorunda kalmışlardır.

KUTLUYORUZ

Sosyal medya silahını kullanarak başlattıkları bu başarılı etkinlikten dolayı, Azerbaycan Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesger’i, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Murat’ı ve öğrencilerini, Azerbaycanlı işadamı Mübariz Masimov’u, sanatçı duyarlılığı ile etkinliğe destek veren Hülya Avşar’ı, Ercan Saatçı’yı, Ahmet Şafak’ı ve Azerbaycan kökenli Melahat Abbasova’yı kutlamak gerekir.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde gerçekleştirilen geniş katılımlı etkinliğe, Palmali Şirketler Grubu, Yeni Çağ Medya Grubu ile İstanbul Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu'nun organize ettiği etkinliğe, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Azerbaycan Milletvekili Sona Aliyeva, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Murat, Yeniçağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesger, Hülya Avşar, Ercan Saatçi, Ahmet Şafak ve Melahat Abbasova ile Azerbaycanlı İşadamı, Palmali Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mübariz Mansimov, İpek Yolu Dergisi ve Türksoy TV’nin sahibi Seyfullah Türksoy, Önce Vatan Gazetesi yazarları ve Edebiyat Fakültesi iletişim bölümü öğrencileri katıldı.

Kampanyanın koordinatörü Yeniçağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesker, Hocalı soykırımı bilgilendirmek amacıyla çok geniş kapsamlı bir etkinlik başlattıklarını belirterek şöyle dedi: "Şu anda İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci topluluklarıyla birlikte Yeniçağ Medya Grubu ve Palmali Grubu olarak, burada, Hocalı için sosyal medya kampanyasını paylaşıyoruz. Biz dünden itibarıyla bu kampanyaya hizmet verdik. Bizim hedefimiz, hepimizin aynı anda tweet atarak Hocalı'yı dünyada ve Türkiye'de gündem yapmak ve dikkatleri 27 yıl önce yaşanan vahşete, acıya, soykırıma çekmektir.”

Etkinlikte konuşan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Hocalı katliamını duyurmak adına yapılan organizasyon dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür etti ve özetle şunları söyledi:

"Benzer bir katliam da Srebrenitsa'da yaşanmıştı. Bu soykırımların hiçbiri tesadüf değildir. Haç ve Hilal’in savaşından doğan, Hristiyan dünyasının Türk İslam dünyasını yenme, galip gelme, bitirme ve yok etme projeleridir. Hocalı katliamı, sadece Azerbaycan tarihinin değil, insanlık tarihinin en kanlı hadiselerinden biridir.

Bu olay aslında Ermenilerin yaklaşık 200 yıldır devam eden denizden denize, büyük Ermenistan hayallerinin en kanlı parçasıdır. Bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak kardeş ülkelere bakışımızı herkes biliyor. Haç-Hilal savaşı var. Dünya tarihinde hep oldu, bundan sonra da olacak.

Biz de Türk dünyası ve İslam dünyası olarak hilalin kazanması için büyük mücadele vereceğiz. Hepiniz görüyorsunuz, şu anda saldırıların merkezi Türkiye Cumhuriyeti oldu. Neden? Türk ve İslam dünyasının kalesi burası. Eğer ki bunlar Türkiye'yi bölüp parçalayabilirlerse, bütün Türk ve İslam dünyasına istediklerini yapabileceklerini düşünüyorlar, ama biz Türklerdeki asil kan buna hiçbir zaman müsaade etmeyecek. Bu şehit olan kardeşlerimizi geri getiremeyiz ama ruhunun rahat etmesi için bu mücadeleye devam etmemiz lazım."

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Azerbaycan Milletvekili Sona Aliyeva da Hocalı katliamı ile çok büyük acılar yaşandığını vurgulayarak, "Tam olarak yapılmak istenen Hocalı için, adalet için buluşmak ve mücadele etmek. Bütün dünyaya Hocalı için adalet kampanyasını duyurmak. Bizim amacımız dünyada adaletin sağlanması" dedi.

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Murat da, Hocalı katliamının 27 yıldır devam eden bir acı olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Bu acıyı unutmadık. Unuttuğumuz anda işgal edilmiş demektir ülkemiz. Gençliğimize bu acıların hatırlatılması gerekir.

Bugün Azerbaycan'ın acısı bizim acımızdır. Dünyaya bir Ermeni soykırımı tutturmuşlar, bütün dünya buna destek veriyor. Uyumamamız lazım. Bugün kardeşlerimiz çok önemli bir silaha sarıldılar. Çağımızın silahı o gördüğümüz tanklar falan değil. Sosyal medya. Psikolojik harekat. Sosyal medyayı nasıl dünya kendi menfaatleri doğrultusunda kullanıyorsa Türk dünyası gençliğinin böyle bir dünyaya çok iyi hazırlanması gerekir.".

Sanatçı Ahmet Şafak da Hocalı olayının, soykırım olarak kabullenmesi konusunda dünya kamuoyuna kararlı bir tavır sunulması gerektiğini vurgulayarak, "Sık sık Azerbaycan'a gidiyorum. Hocalı meselesinin sadece Azerbaycan'ın kendi iç meselesi olmadığını, insanlık meselesi olduğunu gördüm. Bunun uluslararası seviyede ayağa kaldırılması konusunda yeterli çabayı sarf etmediğimizi de gördüm. Kamuoyu oluşması konusunda Hocalı'yı anlatmak, teröristlerin katliamına uğrayan masum insanlarımızın, bu soykırım olayının dünya seviyesinde bir bilince ulaştırılması şarttır" dedi.

Azeri iş insanı Mübariz Mansimov da "Biliyorsunuz 27 yıldır acı, susmayan bir acı. Bunu unutmayacak olan da gençlerimiz. Ermeni lobileri nasıl çalışıyorsa biz onlardan daha aktif ve verimli çalışacağız. Zeka ve sosyal medya sayesinde. Artık dünya öyle bir hale geldi. Kaba güç her şey değil. Sosyal medya sayesinde onların gerçek yüzünü ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

Sanatçı Hülya Avşar ise "Tarihimiz tabii ki unutulmamalı. Sonuna kadar kendimize, milletimize sahip çıkmalıyız. Bu zaten Türk milletinin kanında olan bir duygu, ama gönül ister ki barış olsun" dedi.

Ercan Saatçi de, "Bizler toplumun hangi dalında olursa olsun bireyleri, gençleri, olgunları ne derseniz deyin bunu duyurmak için elimizden geleni yapmamız lazım. Beni en çok etkileyen konuşmalar için de 'uyursak ölürüz' sözü oldu. Geçmişimizle ilgili bize yapılanları mutlaka hep hatırlatacağız" ifadelerini kullandı.

SİBER SAVAŞ

Bu arada, kampanyaya katılan gönüllüler, sosyal medyada, #hocalıicinpaylas, #hocaliicin ve #shareforkhojaly etiketiyle paylaşımlar yaptı.

Paylaşımlar, İngilizce, Türkçe, Rusça ve Fransızca olarak yapılırken katılımcılar "Hocalı İçin Paylaş" özel tişörtleri de giydi.

Katliam dünyaya duyurulacak... Sosyal medyada ''Hocalı İçin Paylaş''

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